Necmettin Erbakan'ı Anma ve Aday Tanıtım Toplantısı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, "Türkiye'nin de hedefte olduğunu haber veren bir hadise ilk defa Türkiye'de 1969 yılında Milli Nizam hareketiyle birlikte bu millete sunulmuştur." dedi.

Tongüç, partisince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, hem Necmettin Erbakan'ı hem de aday tanıtım toplantısını yapmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Necmettin Erbakan'ın millet için ortaya bir dava koyduğunu belirten Tongüç, "Milli görüş davası adını verdiği bu çalışmalar şu anda ve önümüzdeki dönemde bu milletin başı sıkıştığında kurtulabileceği önemli bir reçete olduğu için canlı bir meseleden bahsediyoruz. Hocamız rahmetli olmuştur ama milletimizin önüne koymuş olduğu milli görüş davası ve onun mensupları çalışmalarına devam etmektedir." dedi.

Yerel seçimler ile genel seçimlerin havalarının farklı olduğunu dile getiren Tongüç, seçimlerde Çankırı'nın dertlerinin de rafa kaldırılmaması gerektiğini ifade etti.

Tongüç, Türkiye'nin etrafında yaşanan olayların tesadüf olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Milli görüşün bu tehlikeyi milletimize duyurmuş olması fevkalade büyük bir hadisedir. Biz daha ortaya çıkar çıkmaz dünyada bir mikrobun olduğunu bu Siyonizm denen mikrobun getirilip bir hançer gibi Osmanlı'nın yıkılmasıyla birlikte Orta Doğu'ya bir devlet olarak saplandığını ve bu neticede Türkiye'nin de Fırat ve Nil arasını içine alan bölgeyi kendisine vadedilmiş olduğuna inandığını, Türkiye'nin de hedefte olduğunu haber veren bir hadise ilk defa Türkiye'de 1969 yılında Milli Nizam hareketiyle birlikte bu millete sunulmuştur."

Yerel yönetimde, özellikle belediyelerde yönetime geldiklerinde yapacakları projelerden bahseden Tongüç, Çankırı'da yapılabilecek çalışmaları da katılımcılarla paylaştı.

Kaynak: AA