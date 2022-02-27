NECMETTİN ERBAKAN DÜZENLENEN PROGRAMLA ANILDI -1

ESKİ başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 11'inci yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı. Programa çok sayıda parti lider ve temsilcisi katıldı.

Saadet Partisi, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 11'inci yılı nedeniyle Haliç Kongre Merkezi'nde 'Erbakan'ı Anma ve Anlama' programı düzenledi. 'Adil Devlet ve İnsanca Yaşam' temasıyla düzenlenen törene Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Medeni Yılmaz, İyi Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, siyasi temsilciler, partililer ve çok sayıda davetli katıldı. Program İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Kuran'ı Kerim okundu. Necmettin Erbakan'ın hayatını anlatan film gösterimi yapıldı.

Törende liderler ve siyasi parti temsilcileri konuşma yaptı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu konuşmasında bugün Türkiye ve dünyanın en büyük probleminin adaletsizlik olduğunu dikkat çekti. Karamollaoğlu, Merhametin yerini nefretin, şefkatin yerini öfkenin, diyalogun yerini çatışmanın, adil paylaşımın yerini sömürünün almış olmasıdır. Bugün yeryüzünde yaşayan 8 milyar insandan 1 milyarı her gece yatağa aç giriyor. Böyle bir dünyada adaletten ve insanca yaşamdan bahsetmek mümkün mü 80 ailenin servetinin 8 milyar insanın gelirinden fazla olduğu bir dünyada, adil paylaşımdan bahsetmek ne kadar mümkün Her 10 saniyede bir çocuk açlıktan hayatını kaybediyor. 1.5 milyar insan günlük 1 doların altında gelirle hayata tutunmaya çalışıyor, böyle bir düzende insanca yaşamdan bahsetmek mümkün mü 'Evet, Mümkündür' diyemiyoruz diye konuştu.

UNUTMAYALIM SAVAŞIN İLK KAYBEDENİ ÇOCUKLARDIR

Karamollaoğlu, İşte şimdi Ukrayna'da yeni bir savaş patlak verdi. Unutmayalım savaşın ilk kaybedeni çocuklardır. Yeryüzündeki savaş ve çatışmalardan dolayı 82 milyon insan mülteci durumunda. Son 10 yılda 2 milyondan fazla çocuk bu çatışmalarda hayatını kaybetti, 6 milyon çocuk sakat kaldı. Irak'tan, Yemen'den, Filistin'den, Arakan'dan sonra korkarım şimdi bunlara Ukraynalı çocuklar da eklenecek. Ne acıdır ki, emperyalist hırslar nedeniyle, parklarda oynaması gereken çocuklar, Ege'de, Akdeniz'de şişme botların üzerinde can veriyor. Yeryüzünün hemen her bölgesinde şiddet, çatışma ve savaş var. Masum ve mazlum insanların kanı ve gözyaşı oluk oluk akıtılıyor. İnsanlar hayatta kalabilmek adına; evlerinden, kendi vatan topraklarından binlerce kilometre uzaklara gitmek zorunda kalıyor. Gittikleri yerlerde de horlanıyor, dışlanıyor, şiddet görüyorlar. Şimdi bir kez daha soruyorum; böyle bir dünyada barıştan, adaletten, güvenden huzurdan bahsetmek mümkün mü Maalesef, üzülerek söylüyorum; hiçbirimiz 'evet, mümkündür' diyemiyoruz ve diyemeyiz! Peki, Türkiye'de durum farklı mı dedi.

VATANDAŞLARIMIZIN UMUDA İHTİYACI VAR

Programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, Vatandaşlarımızın, bizim ortak geleceğimize dair düşlerimizi, planlarımızı ve içinde bulunduğumuz buhrandan nasıl çıkacağımızı duymaya ihtiyaçları var. Daha doğrusu vatandaşlarımızın umuda ihtiyacı var. Çok genel bir çerçevede ifade etmek isterim ki, yaşadığımız sosyal, siyasal ve ekonomik buhrandan uzlaşarak ve birlik içinde çıkacağız. Necmettin Erbakan'ın hayatı bize, nasıl bir gelecek kurmak zorunda olduğumuzu ve omuzlarımızdaki sorumluluğu göstermesi açısından yol göstericidir. Bu yol göstericiliğin en önemli işareti de ömrünü vakfettiği, bizzat kurucusu ve önderi olduğu siyasi hareketin 'Milli Görüş' adını taşımasıdır. Erbakan'ın milliliği ve vatanseverliği, siyasi rakiplerini düşman olarak gören bir millilik ve vatanseverlik söylemi değildir. Erbakan'ın milliliği ve vatanseverliği herkesi kuşatan ve kucaklayan bir millilik ve vatanseverliktir. Erbakan'ın milliliği ve vatanseverliğinde kin ve nefret yoktur; çatışma ve kavganın yerine barış ve uzlaşma vardır dedi. Kılıçdaroğlu, Bu güzel ülkede; sadece bizi oylarıyla iktidara getiren vatandaşlarımızın değil, tüm vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu koruyan bir iktidarı kuracağız diyerek sözlerini noktaladı.

PES ETMEYEN BİR KİŞİLİĞE SAHİPTİ

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Medeni Yılmaz, Ülkesine ve insanlığa hizmet etmek yolunda birçok başarıya imza attı. Azimli kararlı inançlı ve inandığı değerler için bıkmadan yorulmadan hiçbir şartta asla pes etmeyen bir kişiliğe sahipti diye konuştu.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Erbakan Hocamız gibi büyük bir ilim ve siyaset adamını anlatmak, birkaç dakikaya sığdırmak imkansızdır. Erbakan Hocamız için yalın bir ifadeyle şöyle diyebiliriz. Güzel insan samimi bir müslümandı ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hocamızın mirası yaşadıkça bize de şunu demek düşer. Sahip olduğunuz bugünkü güçle aldanmayın. Vefat ettikten sonra bütün insanlar, siyasi akımlar arkanızdan hayırla konuşacaksa gerçek nimet, gerçek miras odur. Gerisi aldatmacadır dedi.