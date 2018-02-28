Necmettin Erbakan, Diyarbakır'da Anıldı

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 7. yılında Diyarbakır'da anıldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Diyarbakır Şubesince Kayapınar ilçesindeki Diclekent Camisi'nde düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

AGD Şube Başkanı Abdurrahman Ergin, burada yaptığı konuşmada, Erbakan'ın çeşitli hilelerle yasaklı ilan edilmesine rağmen yılmayarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Erbakan'ın en büyük idealinin İslam birliğini kurmak olduğunu belirten Ergin, "Erbakan ümmetin sesi ve yeniden dirilişi oldu. Rotasını yitiren ümmete ABD, AB ve İsrail'i değil, İslam birliğini gösterdi. Ezilenler için umut ışığı, sömürenlerin korkusu oldu. Zalimin karşısında heybetli, Rabbinin huzurunda ise iki büklüm oldu. Her türlü dünya nimetini ve itibarını bir tarafa bırakarak, batıla karşı daima hakkı üstün tuttu. Dünyada hiçbir Müslümanın ve mazlumun burnunun dahi kanamaması aç ve açıkta kalmaması onun hedefiydi." dedi.

Ergin, Erbakan'ın bölgede yaşanan sorunları sürekli dile getirdiğini ve bunların İslam kardeşliğiyle çözülebileceğini vurguladığını anlattı.

Erbakan'ın iman, cihat, izzet ve ümmet kavramlarını dilinden düşürmediğini belirten Ergin, İslam aleminin ümit ışığı, emperyalistlerin ise korkulu rüyası olduğunu söyledi.

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Kurucu Başkanı Abdurrahman Sevgili de zaman geçtikçe Erbakan'ın kıymetinin daha da artmakta olduğunu ifade etti.

Erbakan'ın hayattayken çok iyi anlaşılmadığını dile getiren Sevgili, "Hayattayken söylediği sözlere pek çok insan itibar etmedi. 'Hoca ne diyor?' diye eleştirildi maalesef. Hocamızı şimdi herkes daha iyi tanıyor. Hocamız çok iyi bir Müslümandı, mücahitti, adam gibi adamdı, bilim adamıydı ve nazikti." diye konuştu.