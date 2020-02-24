Necmettin Erbakan Batman'da anıldı
Haberler » Güncel » Necmettin Erbakan Batman'da anıldı - Haber

Necmettin Erbakan Batman'da anıldı

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan ölümünün 9. yılında Batman'da düzenlenen programda anıldı.

24.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:20
Necmettin Erbakan Batman'da anıldı

Eski başbakanlardan ölümünün 9. yılında 'da düzenlenen programda anıldı.

Gençlik Kolları Başkanlığınca Batman İl Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman yaptığı konuşmada, Erbakan'ın iktidara gelmek ve bir takım siyasi menfaatler için asla taviz vermediğini belirterek, "Erbakan hocamız sadece Türkiye'de değil bütün dünya insanlığının kurtuluşu için bir takım misyonları önümüze koymuştur." dedi.


Programa Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Batman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Şerif Durmaz da katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler