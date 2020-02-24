Necmettin Erbakan Batman'da anıldı

24.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:20

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan ölümünün 9. yılında Batman'da düzenlenen programda anıldı.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanlığınca Batman İl Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman yaptığı konuşmada, Erbakan'ın iktidara gelmek ve bir takım siyasi menfaatler için asla taviz vermediğini belirterek, "Erbakan hocamız sadece Türkiye'de değil bütün dünya insanlığının kurtuluşu için bir takım misyonları önümüze koymuştur." dedi.



Programa Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Batman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Şerif Durmaz da katıldı.

Kaynak: AA