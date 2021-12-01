Necmeddin Bilal Erdoğan Üniversitemizde Söyleşi Gerçekleştirdi

Üniversitemiz tarafından İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda, "Gelecek İçin Bugünün Sorumlulukları" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Programa konuşmacı olarak, İlim Yayma Vakfı Başkanı ve RTEÜ Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan katıldı.

Konuşmasına başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı ve faaliyetleri hakkında bilgi vererek başlayan Erdoğan, eğitim hayatıyla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere mesleklerinin tarihini bilmelerini ve araştırmalarını söyleyen Erdoğan, " Bu sizi daha köklü ve daha güçlü kılar. " dedi.

Geçlerin kendini gerçek anlamda tanıyarak kendileriyle birlikte hayata da katkıda bulunabileceklerini ifade eden Erdoğan, "Kendinizi tanıyın, sevdiğiniz şeyleri bulun, derdinizin, kabiliyetinizin doğrultusunda sosyalleşin. Hayatı sadece kendiniz için yaşamayın. Toplum için dünya için de derdiniz olsun. Bu sizi daha mutlu ve güçlü kılar. Sadece dertli olmayın aynı zamanda gayretli de olun. " diye konuştu.

Fiziksel, sosyal, ruhi ve manevi gelişim için spor, sanat ve kültürün önemine vurgu yapan Erdoğan, " Bizler sadece Türkiye'deki değil dünyadaki geleneksel sporların da ihyası için çabalıyoruz. Çünkü dünyanın kültürel zenginliğinin ve çeşitliliğin korunması dünyayı daha güzel ve yaşanılabilir kılar. " dedi.

Erdoğan, her şehrin farklı bir hikayesi olduğunu ve ülkemizin gezilmesinin de başlı başına bir üniversite olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.

Söyleşi soru cevap kısmı ile sona erdi.

Söyleşinin sonunda, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman günün anısına İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a hediye takdim etti.

Programa, Rize Valisi Kemal Çeber, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Güneysu Belediye Başkanı Rifat Özer, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ali Bilgin ile Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan Er, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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