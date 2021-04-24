Necip Uysal, Rize deplasmanında cezalı

Kayserispor maçının 50. dakikasında Lennon'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

Kayserispor maçının 50. dakikasında Lennon'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta mücadelenin 50. dakikasında Lennon'a yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Necip Uysal cezalı duruma düştü. N'Koudou'nun kaybettiği topun ardından, rakip oyuncuyu durdurmak için arkadan yaptığı hareket sonrasında Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılan Necip Uysal, bu pozisyonun ardından Kevin N'Koudou'ya kaptırdığı top nedeniyle tepki gösterdi. Sezonun ilk yarısında oynanan Konyaspor ve BB Erzurumspor maçlarının ardından ikinci yarıdaki Konyaspor maçında da sarı kart gören Necip Uysal, Kayserispor maçında gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı