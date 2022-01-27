Necip Hablemitoğlu suikasti - Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Emniyet'e teslim edildi
AA - Güncel
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Kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır'ın fotoğrafı ANKARA - Necip Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Emniyet'e teslim edildi.
Kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır'ın fotoğrafı ANKARA - Necip Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Emniyet'e teslim edildi.