Necip Hablemitoğlu suikasti - Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Emniyet'e teslim edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Necip Hablemitoğlu suikasti - Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Emniyet'e teslim edildi

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır'ın fotoğrafı ANKARA - Necip Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Emniyet'e teslim edildi.

Kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır'ın fotoğrafı ANKARA - Necip Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Emniyet'e teslim edildi.

Necip Hablemitoğlu suikasti - Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Emniyet'e teslim edildi

Necip Hablemitoğlu suikasti - Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Emniyet'e teslim edildi

Necip Hablemitoğlu suikasti - Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Emniyet'e teslim edildi

AA - Güncel

Necip Hablemitoğlu, Türkiye, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title