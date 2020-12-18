Necip Hablemitoğlu kabri başında anıldı
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Necip Hablemitoğlu kabri başında anıldı

18.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:23
Necip Hablemitoğlu kabri başında anıldı

Ankara'da 18 yıl önce evinin önündeki silahlı saldırıda yaşamını yitiren Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, kabri başında anıldı.

Ankara'da 18 yıl önce evinin önündeki silahlı saldırıda yaşamını yitiren Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, kabri başında anıldı.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki törende Şengül Hablemitoğlu, eşinin kabrine karanfil bıraktı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Şengül Hablemitoğlu, anma törenine katılanlara teşekkür ederek, şöyle dedi:

"O kadar çok ölüm var ki Necip Hablemitoğlu gibi. Sonra her ölüm acı bir hikayeye dönüşüyor. Türkiye'nin utancı oluyor. Türkiye'nin karanlık cinayetler tarihi var. Bu karanlık cinayetler tarihi, Türkiye'nin insanları için bir yük. İnsanca düşününce bizim aklımız almıyor. Olup bitenler ne bizim ne de bu ülkenin yazgısı. Kabul etmiyorum. Necip Hablemitoğlu yazmasın, konuşmasın, sussun diye yok edildi. Ne hakla? Hangi hakla? Kim karar verdi?"

Davanın yıllardır hukuki bir dosyasının olmadığını belirten Hablemitoğlu, "Soruşturmanın zaman aşımına bırakıldığını biliyorduk. Sonra 2016'ya geldik, soruşturma sil baştan başladı. Kesin olarak anladık ki kimse bir şey yapmamış o güne kadar. Cinayetin üzerinden 14 yıl geçmişti ve hiçbir şey yapılmamıştı. Biz bir babayı, eşi, arkadaşı, üniversite hocasını kaybettik. Bizden çalındı. Dilerim bu kirli yapı, adı her neyse bir gün paramparaça olur." ifadelerini kullandı.

Anmaya Hablemitoğlu'nun ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 13:26:29. #1.15#
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