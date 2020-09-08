"Necip Fazıl Şiirleri ve Yücel Arzen Besteleri ile Türklerin Anadolu'yu Yurt Edinmeleri" konseri
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"Necip Fazıl Şiirleri ve Yücel Arzen Besteleri ile Türklerin Anadolu'yu Yurt Edinmeleri" konseri

Müzisyen Yücel Arzen'in Necip Fazıl Kısakürek şiirlerine yaptığı besteleri seslendirdiği "Necip Fazıl Şiirleri ve Yücel Arzen Besteleri ile Türklerin Anadolu'yu Yurt Edinmeleri" başlıklı bir konser gerçekleştirildi.

08.09.2020 22:47 | Son Güncelleme: 08.09.2020 23:06

Müzisyen Yücel Arzen'in Necip Fazıl Kısakürek şiirlerine yaptığı besteleri seslendirdiği "Necip Fazıl Şiirleri ve Yücel Arzen Besteleri ile Türklerin Anadolu'yu Yurt Edinmeleri" başlıklı bir konser gerçekleştirildi.

Beyoğlu Talimhane Sahne'de izleyiciyle buluşan konser; İstikbal, Erciyes Anadolu Holding ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) iş birliğinde düzenlendi.

Arzen, çocukluğundan beri kendisine hep "insan ne olmak ister" diye sorduğunu anlatarak, "Necip Fazıl o sorunun cevabını bana çok güzel verdi. Bir şarkı olmak. Sonunda bir şarkı olmak istediğimi Necip Fazıl'dan öğrendim. " dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle gerçekleştirilen konserde Arzen, Kısakürek'in "Canım İstanbul", "Kaldırımlar", "Şarkımız Bizim", "Mansur", "Utansın" ve "Sakarya Türküsü" gibi önemli eserlerinin yanı sıra Abdurrahim Karakoç'un "İncitme" ile Arif Nihat Asya'nın "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiirlerine yaptığı besteleri de seslendirdi.

Arzen bir saat süren konserde ayrıca yeni şarkısı "Ayasofya"yı da dinleyicilerin beğenisine sundu.

Konsere TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

Kaynak: AA

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