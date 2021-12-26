"Necip Fazıl Ödülleri, kültür-sanat dünyamıza yön veren etkinliklerden biri hâline gelmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Necip Fazıl Ödülleri" töreninde yaptığı konuşmada, "Bu sene sekizincisi verilen Necip Fazıl Ödülleri, üstadın günden güne daha da büyüyen, kökleşen, zenginleşen mirasının en müşahhas nişanesidir. Bu ödüller aynı zamanda üstadın davasına, mücadelesine samimiyetle ve sadakatle bağlı kaldığımızın bir göstergesidir. Bu ödüller ayrıca, milletimizin ruh kökünü diri ve ayakta tutma çabamızın da timsalidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Necip Fazıl Ödülleri" törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Ödül törenine katılanları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ilim, sanat ve kültür hayatına yön veren, eserleriyle yolumuzu aydınlatan siz kıymetli dostlarımla, iki yıllık bir hasretin ardından, tekrar bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

Geçen sene salgın şartları sebebiyle, Necip Fazıl Ödülleri'ni kazanan isimleri açıkladıklarını ancak ödül tevcih töreninin yapılamadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gönüllerimizi bu güzel kültür ikliminde yeniden buluşturan Rabbime hamd-ü senalar ediyorum. Üstadın aziz hatırasına hürmeten 2014 yılında başlattığımız Necip Fazıl Ödülleri'nde, artık 8'inci seneyi geride bırakıyoruz. Bu 8 yıllık süre zarfında ülkemizin kültür, sanat ve ilim hayatına önemli katkılar yapan pek çok saygın isme ödül verdik. Bu ödüller vesilesiyle kültür ve sanat erbabımızın emeklerini takdir ve taltif ederken, ülkemiz ve milletimiz adına şükran borcumuzu da bir nebze olsun ödemeye çalıştık" diye konuştu.

"ALİM, SANATÇI, ŞAİR VE MÜNEVVERLERİN HAYATTAYKEN KIYMETİ BİLİNMELİ"

Alim, sanatçı, şair ve münevverlerin, hayattayken kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "2014 ve 2017 yıllarında bu kürsüde ödül takdim ettiğimiz iki büyük gönül ve fikir insanını maalesef ebedi aleme uğurladık. Necip Fazıl Saygı Ödülüne layık görülen Nuri Pakdil ağabeyimiz ile Prof. Dr. Teoman Duralı hocamızı burada rahmetle yad ediyorum. Arkalarında bıraktıkları eserler dolayısıyla biz onların amel defterlerinin kapanmadığına, istifade edenler olduğu müddetçe de kıyamete kadar inşallah kapanmayacağına inanıyoruz. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. "

80 yıllık çileli ömrü boyunca Türkiye'nin düşünce ufkunu genişleten, edebiyatında, sanatında ve estetiğinde derin izler bırakan Necip Fazıl'ı da rahmet, tazim ve hayır dua ile anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üstadın izini süren güçlü bir düşünce ve edebiyat damarının bugün de ülkemizde ruhları beslemeye devam ettiğini memnuniyetle görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefatının üzerinden geçen 38 yılı aşkın zamana rağmen üstat; eserleriyle, mücadelesiyle, dik ve asil duruşuyla bizlere rehberlik etmeyi sürdürüyor. Bu sene sekizincisi verilen Necip Fazıl Ödülleri, üstadın günden güne daha da büyüyen, kökleşen, zenginleşen mirasının en müşahhas nişanesidir" şeklinde konuştu.

Bu ödüllerin aynı zamanda üstadın davasına, mücadelesine samimiyetle ve sadakatle bağlı kaldıklarının bir göstergesi olduğunu da söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şunları kaydetti: "Bu ödüller ayrıca, milletimizin ruh kökünü diri ve ayakta tutma çabamızın da timsalidir. Hem Star Medya Yayıncılığın sahiplenmesi, hem Kültür Bakanlığımızın desteği, hem de jürimizin gayretleri sayesinde Necip Fazıl Ödülleri, kültür-sanat dünyamıza yön veren etkinliklerden biri haline gelmiştir. "

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