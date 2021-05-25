Necip Fazıl Kısakürek vefatının 38. yılında Bayrampaşa'da anıldı
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Necip Fazıl Kısakürek vefatının 38. yılında Bayrampaşa'da anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 38'inci yılında Bayrampaşa Belediyesi'nin gençlere yönelik düzenlediği programla anıldı.

Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 38'inci yılında Bayrampaşa Belediyesi'nin gençlere yönelik düzenlediği programla anıldı.

Türk edebiyatının en önemli isimlerinden olan şair, yazar, düşünür Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 38'inci yılında Bayrampaşa Belediyesi'nin düzenlediği programla anıldı. Necip Fazıl'ın gençlere verdiği öneme binaen özellikle gençlere yönelik düzenlenen programa "Necip Fazıl'ın Gençleri Gençlerin Necip Fazıl'ı" ismi verildi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in de katıldığı anma programı kapsamında söyleşi, sergi, şiir ve müzik dinletisi yer aldı. Programa Bayrampaşalı gençler yoğun ilgili gösterdi.

Belediye Başkanı Atila Aydıner gençlere seslenerek, "Sevgili gençler, bugünkü programımıza iştirak etmeniz nedeniyle her birinizi yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Üstad bizim için bir rehberdir, bir öncüdür. Vefat etse de etmese de bizimle beraberdir. 2023, 2024, 2053 ve 2071'de üstadımızın ışığıyla beraber bu ülkeyi geleceğe hazırlayacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeşler topluluğu olacağız. Hep birlikte inşallah Türkiye olacağız" şeklinde konuştu.

(Furkan Tan/ İHA)

Necip Fazıl Kısakürek vefatının 38. yılında Bayrampaşa'da anıldı
Necip Fazıl Kısakürek vefatının 38. yılında Bayrampaşa'da anıldı
Necip Fazıl Kısakürek vefatının 38. yılında Bayrampaşa'da anıldı
Necip Fazıl Kısakürek vefatının 38. yılında Bayrampaşa'da anıldı
Necip Fazıl Kısakürek vefatının 38. yılında Bayrampaşa'da anıldı
Necip Fazıl Kısakürek vefatının 38. yılında Bayrampaşa'da anıldı
Necip Fazıl Kısakürek vefatının 38. yılında Bayrampaşa'da anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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