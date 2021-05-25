Necip Fazıl Kısakürek, kabri başında anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Necip Fazıl Kısakürek, kabri başında anıldı

Necip Fazıl Kısakürek, kabri başında anıldı
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 38. yılında mezarı başında yad edildi.

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 38. yılında mezarı başında yad edildi.

Kısakürek'in Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma etkinliğine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ile Kısakürek'in torunu Emrah Kısakürek ve sevenleri katıldı.

"Yokluğunu, fikirlerini, aramızda olmayışını hasretle anıyoruz"

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, dualar edildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, anma etkinliği sonrasında AA muhabirine, büyük üstat, büyük şair, fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 38. yılı dolayısıyla bir araya geldiklerini belirtti. Alpaslan, "Rabb'im mekanını cennet eylesin. Bugünkü bizim neslimizi, Türk gençliğini fikirleriyle düşünceleriyle yaşamıyla çok etkileyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli düşünce ve fikir adamlarından birisiydi. 38 yıldır olduğu gibi bugün de yokluğunu, fikirlerini, aramızda olmayışını hasretle anıyoruz. Her ne kadar kendisi olmasa da fikirleriyle o muazzam şiirleriyle her zaman gönlümüzde yeri var." dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de Kısakürek'in "Utansın" şiirini hatırlatarak, "Her bir beyti, her bir mısrası bir konferansa konudur şu anda bile okunduğunda. Her bir mısrası derin konular içeren üstadımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Necip Fazıl Kısakürek, kabri başında anıldı
Necip Fazıl Kısakürek, kabri başında anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Volkan Bozkır Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Alişan Murat Boz Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Necip Fazıl Kısakürek, kabri başında anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 13:03:21. #1.15#

title