01.11.2019 09:51

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Necip Fazıl'ın Dünyası" konulu panel düzenlendi.



7 Aralık Üniversitesi Kitap Beşiği Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen "Necip Fazıl'ın Dünyası" konulu panel, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



Oturum başkanlığını Yaren Şen'in yaptığı panele; Derya Eren "Necip Fazıl'ın Şiirlerinde Temalar", Gülbahar Değerli "Necip Fazıl'ın Eserlerinde Hayat ve Ölüm", Hümeyra Aras "Necip Fazıl Kısakürek ve Gençlik" ve Kübra Tizikoğlu "Necip Fazıl ve Beklenilen Nesil" başlıklı sunumları ile katkı sundular. Çok sayıda dinleyicinin ve akademisyenin katıldığı panel ilgiyle takip edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA