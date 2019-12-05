Necef'teki protestolarda 114 güvenlik görevlisi yaralı

05.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:55

Irak'ın Necef kentindeki hükümet karşıtı protestolarda Ekim ayından bu yana 114 güvenlik gücü mensubunun yaralandığı belirtildi.



Necef Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 25 Ekim'den bu yana protesto gösterilerinde meydana gelen şiddet olaylarında aralarında subayların da bulunduğu toplam 114 güvenlik gücü mensubunun yaralandığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin kamu ve özel malların yanı sıra protestocuları korumak için çaba harcadığı kaydedilen açıklamada, yaralıların bir kısmının taburcu olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca olaylarda güvenlik birimlerine ait 36 aracın hasar gördüğü aktarıldı.



Geçtiğimiz hafta protestolarda meydana gelen şiddet olaylarında 30'dan fazla kişinin öldüğü Necef kentinde protestocular İran Konsolosluğunu 3 kez ateşe vermişti.



1 Ekim'den bu yanan başlayan protestolarda güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması sonucu Irak genelinde 400'den fazla protestocu hayatını kaybederken yaklaşık 20 bin kişi de yaralandı. - ERBİL

Kaynak: İHA