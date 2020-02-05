Necef'te Sadr yanlısı gruplar protestoculara saldırdı: 8 ölü

05.02.2020 23:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:21

Irak'ın Necef kentinde Sadr'a bağlı grupların hükümet karşıtı protestoculara saldırısı sonucu 8 protestocunun hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.



Irak'ın Necef kentindeki hükümet karşıtı protestocuların toplandığı Sadreyin Meydanı'na Sadr Grubu lideri Mutkeda Sadr'a bağlı Mavi Şapkalılar grubunun protestoculara ateş açması sonucu 8 protestocu hayatını kaybederken 100'den fazla protestocu da yaralandı. Saldırı sırasında elektrik kesilirken protestocuların kurduğu çadırlar yıktırıldı. Çok sayıda protestocunun da gözaltına alındığı belirtildi



Öte yandan Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protestolara destek veren Sadr, protestocuları korumak için Mavi Şapkalılar grubunu kurmuştu. Ancak ABD'nin Irak'taki varlığına karşı protestosuna, hükümet karşıtı protestoculardan destek alamayan Sadr, Muhammed Allavi'nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesi sonrası Mavi Şapkalılar grubunu okulların, yolların ve resmi dairelerin açılması için güvenlik güçleriyle iş birliği yapmaya çağırdı. - ERBİL

Kaynak: İHA