Necdet Gökçınar Kimdir?

Saadet Partisi (SP),Necdet Gökçınar'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı olarak duyurdu.

NECDET GÖKÇINAR KİMDİR?

Necdet Gökçınar, 1952 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Kırşehirli olan Necdet Gökçınar, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1973'te İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Fakültesi'nden mezun oldu.

1992 yılında Refah Partisi İstanbul il yönetiminde görev alan Necdet Gökçınar, 1992 - 1996 yılları arasında Refah Partisi il yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Necdet Gökçınar

Necdet Gökçınar, 1996 - 2006 yılları arasında Refah, Fazilet ve Saadet Partileri İstanbul il teşkilatında Dış İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Gökçınar, 2018 yılından itibaren Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Başdanışmanı olarak çalışmalarına devam etti.

İyi seviyede İngilizce bilen Necdet Gökçınar'ın, Türkiye ve dünya ekonomisi, sanayi, teknoloji ve kalkınma modelleri, siyasi ve dini tarih alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Necdet Gökçınar, evli üç çocuk babasıdır.