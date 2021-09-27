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Necdet Ayaz, Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlığına aday olacağını açıkladı

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Necdet Ayaz, Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlığına aday olacağını açıkladı

Eski milli atlet Necdet Ayaz, Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Eski milli atlet Necdet Ayaz, Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Necdet Ayaz, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent'teki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, proje ve hedeflerini anlattı.

Atletizmin hayatındaki yerinin çok önemli olduğunu aktaran Ayaz, "Ben Türk atletizmine borçlu bir bireyim. Türk atletizmi beni ben yapmıştır. Ben de Türk atletizmine hizmet etmenin bir vefa borcu olduğunu biliyorum. Bu doğrultuda da çalışıyorum." dedi.

Daha önce 5 ilde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığını anlatan Necdet Ayaz, sporculuk kariyerinden sonra Türkiye'de atletizmin gelişmesi için birçok çalışma gerçekleştirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Son yapılan açıklamada 31 Ekim ve 1 Kasım'da seçimlerin yapılacağı açıklandı. Seçimlerde aday olmayı camianın önde gelen isimlerinin arzusu ve desteğiyle karar verdim. Biz atletizmin sorunlarını biliyoruz. Bunun çözümü için elimizi değil, bedenimizi taşın altına koymamız gerektiğini de biliyorum. Planlarımızı da yaptık. Bu bir yarış. Ben de sporcuyum ve bu yarışa gireceğim. Keşke bazı federasyonlarda olduğu gibi federasyonumuzda da Danıştay'ın kararı uygulanabilmiş olsaydı da çok kişi seçime girebilmiş olsaydı. Ben şu an aday adayıyım. Çünkü kural gereği aday olabilmek için delege sayısının yüzde 15'inin imzasını toplamak gerekiyor. Henüz delegelerin kimler olduğunu bilmiyoruz. Bunu bilmek lazım. Yarın da kurayla belirlenecek isimlerin çekilişi yapılacağı söylendi. Bu da etik değil. Çünkü başkan adaylarının kim olacağı bilinmeli, sonra bu kura çekilmeli."

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sporda önemli mesafeler kaydettiğini vurgulayan Ayaz, "Türkiye Atletizm Federasyonuna da 2013 yılından beri çok ciddi bütçeler verildi. Bu bütçe doğru yerde kullanıldı mı bilemiyorum. Eğer kullanılmış olsaydı, olimpiyatlarda hedeflenen madalyalar alınmış olurdu. Maalesef olmadı." ifadelerini kullandı.

Necdet Ayaz, yönetim kurulu listesinde yer alacak isimleri de yakında tanıtacağını sözlerine ekledi.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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Haber: Necdet Ayaz, Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlığına aday olacağını açıkladı - Haberler Spor
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