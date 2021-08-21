Necati "ZEON" Akçay trafik kazası geçirdi!

Geçmiş olsun NecatiAkcay!

yayıncılığı dünyasının sevilen ve eski isimlerinden biri olan Necati "ZEON" Akçay, 21 Ağustos Cumartesi gününün öğle saatlerinde İstanbul Büyükçekmece'de bir trafik kazası geçirdi. İstanbul'daki araç kazalarını paylaşan bir Instagram sayfası üzerinde paylaşılan kazadaki aracın Akçay'a ait olduğunu anlayan takipçilerin mesajlarının ardından ZEON bir açıklama yaptı.

Instagram Hikayeler üzerinden yayınladığı kısa video serisi ile sevilen isim durumu hastanedeki yatağı üzerinden açıkladı. Takipçilerinin akıllarında kalmamasını ve kaza yapan kişinin kendi olduğunu dile getiren Akçay, açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Kapıyı açtım kendim indim araçtan. Allah'a şükür bir şey yok. Sadece bunum şiş. Verilmiş sadakamız varmış. İyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Bir şeyim yok yani aklınız kalmasın. Haberlerde gördünüz diye ben sadece paylaşıp duyurmak istedim. Seviyorum sizi."

Playerbros olarak biz de ZEON'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kaynak: Playerbros