Necati "ZEON" Akçay trafik kazası geçirdi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Necati "ZEON" Akçay trafik kazası geçirdi!

Necati 'ZEON' Akçay trafik kazası geçirdi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Geçmiş olsun NecatiAkcay!

yayıncılığı dünyasının sevilen ve eski isimlerinden biri olan Necati "ZEON" Akçay, 21 Ağustos Cumartesi gününün öğle saatlerinde İstanbul Büyükçekmece'de bir trafik kazası geçirdi. İstanbul'daki araç kazalarını paylaşan bir Instagram sayfası üzerinde paylaşılan kazadaki aracın Akçay'a ait olduğunu anlayan takipçilerin mesajlarının ardından ZEON bir açıklama yaptı.

Instagram Hikayeler üzerinden yayınladığı kısa video serisi ile sevilen isim durumu hastanedeki yatağı üzerinden açıkladı. Takipçilerinin akıllarında kalmamasını ve kaza yapan kişinin kendi olduğunu dile getiren Akçay, açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Kapıyı açtım kendim indim araçtan. Allah'a şükür bir şey yok. Sadece bunum şiş. Verilmiş sadakamız varmış. İyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Bir şeyim yok yani aklınız kalmasın. Haberlerde gördünüz diye ben sadece paylaşıp duyurmak istedim. Seviyorum sizi."

Playerbros olarak biz de ZEON'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Şallı Demet Akalın Armağan Çağlayan
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Fatih Terim Dimitris Pelkas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Necati "ZEON" Akçay trafik kazası geçirdi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 17:24:44. #1.15#

title