Necati ve Saykolar Kuşadası'nı coşturdu
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Necati ve Saykolar Kuşadası'nı coşturdu

Necati ve Saykolar Kuşadası'nı coşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenerek kentin yeni cazibe merkezi haline getirilen Balıkçılar Meydanı, Anadolu Rock müziğin sevilen grubu Necati ve Saykolar'ı ağırladı.

Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenerek kentin yeni cazibe merkezi haline getirilen Balıkçılar Meydanı, Anadolu Rock müziğin sevilen grubu Necati ve Saykolar'ı ağırladı. Grup, seslendirdiği şarkılar ve sergilediği sahne performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kuşadası Belediyesi tarafından her Çarşamba gecesi Balıkçılar Meydanı'nda düzenlenen konserlerin bu haftaki konuğu Necati ve Saykolar grubu oldu. Anadolu Rock müziğini interaktif bir sahne şovu ile birleştirerek eğlenceli hale getiren grup, seslendirdiği birbirinden hareketli şarkılar ile Kuşadalılara muhteşem bir gece yaşattı. Konser, Balıkçılar Meydanı'ndaki işletmelere maddi açıdan da can suyu oldu.

Konser sonunda Necati ve Saykolar grubuna Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına teşekkür plaketi takdim eden Belediye Meclis Üyesi Özgün Limoncu, "Kuşadası olarak sizi çok seviyoruz. Bizlere böylesine güzel ve hareketli bir gece yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in sevgi ve selamlarını iletmek istiyorum" diye konuştu. - AYDIN

Necati ve Saykolar Kuşadası'nı coşturdu
Necati ve Saykolar Kuşadası'nı coşturdu
Necati ve Saykolar Kuşadası'nı coşturdu
Necati ve Saykolar Kuşadası'nı coşturdu
Necati ve Saykolar Kuşadası'nı coşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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