Nagehan Kaşıkçı'dan şok iddialar: Necati Şaşmaz 8 yaşındaki oğlumu tarikata soktu, veliaht gibi görüp elini öpüyorlar
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Nagehan Kaşıkçı'dan şok iddialar: Necati Şaşmaz 8 yaşındaki oğlumu tarikata soktu, veliaht gibi görüp elini öpüyorlar

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın eski eşi Nagehan Kaşıkçı'nın boşanma dosyasındaki iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kendini mehdi olarak gördüğünü iddia ettiği Necati Şaşmaz'ın Kadiri tarikatındaki bir zikir videosunu da dosyaya ekleyen Kaşıkçı, 8 yaşındaki oğlunun da bu tarikatın veliahtı olarak görüldüğünü ileri sürdü.

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ile 2 çocuğunun annesi Negahan Kaşıkçı 17 Mayıs'ta sessiz sedasız evliliklerini bitirdi. 2012 yılında görkemli bir düğünle evlenen çiftin boşanma davasına Kaşıkçı'nın Şaşmaz'a ait zikir görüntülerini sunması gündem oldu.

"8 YAŞINDAKİ OĞLUMU LİDER OLARAK GÖRÜP ELİNİ ÖPÜYORLAR"

Davada geçen zikir ve mehdi konularını Sözcü'deki köşesine taşıyan İsmail Saymaz, Şaşmaz'ın babası Abbülkadir Şaşmaz'ın Harput merkezli Kadiri tarikatının şeyhi olduğunu ve oyuncunun da babasının müridi olduğunu söyledi. Öte yandan Şaşmaz'ın 8 yaşındaki oğlunu da kendi müridi olarak gördüğü ileri sürüldü. Şaşmaz'ın kendini mehdi olarak gördüğünü söyleyen Kaşıkçı, 8 yaşındaki oğlunun tarikatın gelecekteki lideri olarak kabul edildiğini ve yaşlı müritlerin oğluna "Ağabey" diye seslenerek elini öptüğünü söyledi.

KÜÇÜK ÇOCUK GÖRDÜKLERİNİ ANLATTI

Saymaz, yazısında tarikat olayının ardından İstanbul 2. Aile Mahkemesi sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve pedagogdan yardım alındığını ve 8 yaşındaki çocuğun; babasının kendisini büyük insanların bulunduğu kapalı bir yere götürdüğünü, orada çevresinde büyük insanların toplandığını, insanların birtakım hareketlerde bulunduğunu, bu hareketlere anlam veremediğini, ortama kendi isteği dışında gittiğini, uzun süre kaldığını, çok sıkıldığını ve yorulduğunu, ancak durumu babasına söylemekten korktuğunu, babasının kendisini her aldığında bu ortama yine götürdüğünü söylediğini yazdı.

Heyetin 7 Ağustos 2020'de tamamlayarak mahkemeye sunduğu raporda çocukların anneyle yaşaması önerildi. Görülen boşanma davasında iki çocuğun velayeti de anneye verildi.

Nagehan Kaşıkçı'dan şok iddialar: Necati Şaşmaz 8 yaşındaki oğlumu tarikata soktu, veliaht gibi görüp elini öpüyorlar

ŞAŞMAZ'IN AVUKATI TARİKAT İDDİASINI REDDETTİ

Duruşmada Şaşmaz'ın avukatı, zikir görüntüsünü kabul ederken "Tarikat iddiası doğru değildir. Müvekkilin babası kanaat önderidir. Zararlı eylemi yoktur. İslam diniyle ilgili faaliyette bulunmak ve iyi bir insan yetiştirmek ne zamandan beri suç olmuştur" ifadelerini kullandı.

ANNE KAŞIKÇI: OĞULLARIMIN TARİKATA BULAŞMASINI İSTEMİYORUM

Çocuklarının tarikat merkezlerine götürülmesine karşı olduğu ve bu durumdan endişeli olduğunu belirten anne Nagehan Kaşıkçı, "Benim oğlum bu tarikatın veliahttı. Ben insanlık dışı birçok uygulamasını gördüğüm, bu tarikata oğullarımın bulaşmasını asla istemiyorum" dedi.

Nagehan Kaşıkçı'dan şok iddialar: Necati Şaşmaz 8 yaşındaki oğlumu tarikata soktu, veliaht gibi görüp elini öpüyorlar
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Nagehan Kaşıkçı'dan şok iddialar: Necati Şaşmaz 8 yaşındaki oğlumu tarikata soktu, veliaht gibi görüp elini öpüyorlar - Haberler Magazin
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