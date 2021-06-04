Necati Şaşmaz'ın çok konuşulacak fotoğrafları ortaya çıktı
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Necati Şaşmaz'ın çok konuşulacak fotoğrafları ortaya çıktı

Necati Şaşmaz'ın çok konuşulacak fotoğrafları ortaya çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Necati Şaşmaz'ın boşandığı Negahan Kaşıkçı eski eşinin kendini mehdi olarak gördüğünü iddia etti. Şaşmaz'ın dergahta çekilmiş kareleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Oyuncu Necati Şaşmaz ile Negahan Kaşıkçı'nın karşılıklı açtıkları boşanma davası geçtiğimiz haftalarda sonuçlandı. Mahkeme tarafları eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi.

Mahkeme tarafların istediği maddi ve manevi tazminat taleplerini reddederken çocukların velayeti Negahan Kaşıkçı'da kaldı. Aynı zamanda 2 çocuğa ayda toplam 16 bin TL tazminat ödemesine hükmedilirken, davadaki 'tarikat' detayı da dikkat çekti.

NECATİ ŞAŞMAZ İÇİN 'MEHDİ' İDDİASI

Negahan Kaşıkçı mahkemeden Necati Şaşmaz'ın çocuklarını tarikat merkezine götürmemesi konusunda talep de bulundu ama mahkeme bu talebi reddetti. Tarikat detayıyla ilgili iddianameden ilginç bilgiler basına sızdı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın haberine göre; Negahan Kaşıkçı, Şaşmaz'ın kendini mehdi olarak gördüğünü mahkemede dile getirdi.

ZİKİR VİDEOSU İDDİANAMEYE GİRDİ

Kadiri tarikatındaki bir zikir videosunun iddianameyi sunulması ise sosyal medyada gündem oldu. İddialara göre Şaşmaz 8 yaşındaki oğlunu bu tarikatın veliahttı olarak görüyor ve oğlunun sık sık zikir için tarikata götürüyor.

Şaşmaz'ın avukatı da zikir videosunu kabul ederken tarikat konusunu ise yalanlıyor.

Tarikatın törenlerine katıldığını gösteren fotoğrafları da ortaya çıkan Şaşmaz'ın evliliği öncesinde, "Babası Polat'a müridinin kızını aldı!" haberleri çıkmış, haberde, "Necati Şaşmaz'ın babası Elazığ-Harput merkezli Kadiri Tarikatı'nın şu anki şeyhi olan baba Abdulkadir Şaşmaz yıllardır görüştüğü müritlerinden olan Ahmet Kaşıkçı'nın kızı Nagehan'ı oğluna uygun gördü" denilmiş, ikili arasında 21 yaş fark olduğu ifade edilmişti.

Necati Şaşmaz'ın çok konuşulacak fotoğrafları ortaya çıktı

Kaynak: Snob Magazin

Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu
Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu
Nagehan Kaşıkçı'dan şok iddialar: Necati Şaşmaz 8 yaşındaki oğlumu tarikata soktu, veliaht gibi görüp elini öpüyorlar
Nagehan Kaşıkçı'dan şok iddialar: Necati Şaşmaz 8 yaşındaki oğlumu tarikata soktu, veliaht gibi görüp elini öpüyorlar
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Necati Şaşmaz'ın çok konuşulacak fotoğrafları ortaya çıktı - Haberler Magazin
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