Necati Gültekin: "Haksız fiyat artışı cezalandırılacak" Kütahya Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin, fahiş fiyat uygulayan oda üyelerine disiplin ve para cezası uygulanacağı bildirdi.

Kütahya Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin, fahiş fiyat uygulayan oda üyelerine disiplin ve para cezası uygulanacağı bildirdi.



Gültekin, yaptığı açıklamada, "Ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (covid-19) isimli hastalık sonrasında, bazı işletmelerin söz konusu durumlardan istifade ederek, Ticari Ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) şikayetlerin ulaştığı bildirilmiştir. Bu çerçevede çalışma alanımızda ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağımızı ve borsamız disiplin kuruluna sevk edilerek haklarında oda ve borsa üyelerine verilecek disiplin ve para cezaları ile 'Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin başlatılacatır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA