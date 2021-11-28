Altınordu-MKE Ankaragücü maçının ardından

ALTINORDU, ORDU (AA) - Spor Toto 1. Lig'de Mke Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Son haftalara girilirken bu skorun bize oyun anlamında çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, uzun süredir kazanamadıkları ligde MKE Ankaragücü maçının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

İlk yarıda topa sahip olarak istedikleri organizasyonları sahaya yansıttıklarını, ikinci devrede oyunda üstün oldukları bölümde golü de bulduklarını kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"1-0'dan sonra kazandığımız topları iyi kullanabilseydik skoru artırabilirdik. Skoru koruma psikolojisiyle geriye yaslandık. 1-1'den sonra reaksiyonumuz iyi oldu ve tekrar öne geçtik. 2-1'den sonra topa sahip olduğumuz bölüm öz güven kazanmak ve rakibin direncini kırmak için önemliydi. Son dakikalarda defansımızı beşledik. Topun rakipte olduğu dakikalardı. Haftalardır kazanamamamızın verdiği öz güvensizlik bizi geriye yaslandırdı. Maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldık. Son haftalara girilirken bu skorun bize oyun anlamında çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum."

Necati Erkmen: "Ankaragücü takımı tekrar kazanmaya başlayacaktır"

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen de kazanmak için çıktıkları müsabakadan puansız ayrıldıklarını söyledi.

Son 3 deplasman maçında mağlup olduklarını hatırlatan Erkmen, "Ligde tabii ki bu sonuçlar doğal. Kaybetmek istemezdik ama Ankaragücü takımı tekrar kazanmaya başlayacaktır. Önümüzdeki Balıkesirspor müsabakasıyla başlayıp, sürecin sonunda da istediğimiz yer olan Süper Lig'e çıkacağız. Bu konuda kimse endişe etmesin." diye konuştu.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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