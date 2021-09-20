- Necati Erkmen: "Haftalardır çalıştığımız pozisyonlarla da ikinci golünü attık"

ANKARA - Menemenspor maçının ardından değerlendirmede bulunan Ankaragücü Teknik Sourmlusu Necati Erkmen, "Haftalardır çalıştığımız pozisyonlarla da ikinci golünü attık" dedi.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında evinde konuk ettiği Menemenspor ile puanları paylaşan Ankaragücü'nde maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, "Müsabakaya golle başladık. Golcümüzün 3. haftasında 3. golüyle başladık. Oyunun gidişatında yaptığımız hatadan dolayı o pozisyonda gol yedik. Golden sonra özellikle de ilk yarı girdiğimiz net pozisyonları golle buluşturamadık. Devre 1-1 bitti. İkinci yarı yediğimiz gol sonrası oyunu tamamen öne yıktık. Yaptığımız değişikliklerle forveti iki hatta üçe çıkarttık. Haftalardır çalıştığımız pozisyonlarla da ikinci golünü attık. Özellikle ölü top organizasyonlarını bu ligde attığımız gollerle iyi yapan bir takımız. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı. Son dakikalarda vuruşları direkten döndü. Bize uzak olan pozisyonu yorumlama şansımız yok. Mücadele ettik, heyecan kattık. Belki de bu bir puan bize şampiyonluğu getirecek lige çıkmamıza yardımcı oldu" ifadelerine yer verdi.