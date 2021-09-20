Necati Erkmen: 'Haftalardır çalıştığımız pozisyonlarla da ikinci golünü attık' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Necati Erkmen: "Haftalardır çalıştığımız pozisyonlarla da ikinci golünü attık"

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Haberler | Spor

- Necati Erkmen: "Haftalardır çalıştığımız pozisyonlarla da ikinci golünü attık" Menemenspor maçının ardından değerlendirmede bulunan Ankaragücü Teknik Sourmlusu Necati Erkmen, "Haftalardır çalıştığımız pozisyonlarla da ikinci golünü attık" dedi.

- Necati Erkmen: "Haftalardır çalıştığımız pozisyonlarla da ikinci golünü attık"

ANKARA - Menemenspor maçının ardından değerlendirmede bulunan Ankaragücü Teknik Sourmlusu Necati Erkmen, "Haftalardır çalıştığımız pozisyonlarla da ikinci golünü attık" dedi.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında evinde konuk ettiği Menemenspor ile puanları paylaşan Ankaragücü'nde maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, "Müsabakaya golle başladık. Golcümüzün 3. haftasında 3. golüyle başladık. Oyunun gidişatında yaptığımız hatadan dolayı o pozisyonda gol yedik. Golden sonra özellikle de ilk yarı girdiğimiz net pozisyonları golle buluşturamadık. Devre 1-1 bitti. İkinci yarı yediğimiz gol sonrası oyunu tamamen öne yıktık. Yaptığımız değişikliklerle forveti iki hatta üçe çıkarttık. Haftalardır çalıştığımız pozisyonlarla da ikinci golünü attık. Özellikle ölü top organizasyonlarını bu ligde attığımız gollerle iyi yapan bir takımız. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı. Son dakikalarda vuruşları direkten döndü. Bize uzak olan pozisyonu yorumlama şansımız yok. Mücadele ettik, heyecan kattık. Belki de bu bir puan bize şampiyonluğu getirecek lige çıkmamıza yardımcı oldu" ifadelerine yer verdi.

Necati Erkmen: Haftalardır çalıştığımız pozisyonlarla da ikinci golünü attık

Necati Erkmen: Haftalardır çalıştığımız pozisyonlarla da ikinci golünü attık

Necati Erkmen: Haftalardır çalıştığımız pozisyonlarla da ikinci golünü attık

Necati Erkmen:
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Spor Haberleri
Şenol Güneş'ten büyük fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan vazgeçti

Şenol Güneş'ten büyük fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan vazgeçti

 Yabancı kuralı değişebilir! TFF Başkanı Nihat Özdemir'den sinyal

Yabancı kuralı değişebilir! TFF Başkanı Nihat Özdemir'den sinyal

 TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Fuat Oktay Tunç Soyer Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Bensu Soral Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Kenan İmirzalıoğlu
Spor Şenol Güneş Alex Teixeira Hamit Altıntop Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Demir Çelik Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Necati Erkmen: 'Haftalardır çalıştığımız pozisyonlarla da ikinci golünü attık' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 23:42:27. #1.17#