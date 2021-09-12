Necati Erkmen: "Derbiye yakışır bir mücadele oldu"

Gençlerbirliği maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan Mke Ankaragücü Teknik Sorumlu Necati Erkmen, "Bizim açımızdan derbiye yakışır bir mücadele oldu" dedi.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden MKE Ankaragücü'nde maç sonu düzenlenen basın toplantısına müsabakayı değerlendiren Ankaragücü Teknik Sorumlusu Erkmen, "Bizim açımızdan derbiye yakışır bir mücadele oldu. Müsabaka çok önemliydi. Aldığımız üç puanla çok anlamlı oldu. Pandemi nedeniyle taraftarı geçen sen görememiştik. Bugün onların desteği ile bir galibiyet yaşadık. Çok güzel iki golle öne geçtik. İlk yarı oyunu tuttuk. Zaman zaman önde kazandığımız baskı ile hücumlar gerçekleştirdik zaman zaman ikinci yarıda ikinci bölge savunmasını güzel yaptık. Rakibimiz de bu ligin önemli takımlarından birisi. Onlarda bizimle üst ligden bir alt lige düşen takım. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bizim için sevindirici olan geçen maçın son dakikada giren Ulaş Yılmaz bu maçta daha fazla süre aldı. Altyapımızın yukarı çıkardığı bir değer. Türk futboluna altyapıdan çıkan oyuncularla ve şampiyonlukla beraber taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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