- Necati Erkmen: "Bu yolun sonu şampiyonluk"

ANKARA - Balıkesirspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Mke Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, "Ankaragücü hedefine adım adım gidecektir. Bu yolun sonu şampiyonluk" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında evinde Balıkesirspor'u 2-0 mağlup eden MKE Ankaragücü'nde müsabaka sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Necati Erkmen, "Mesai saatinin olduğu bir müsabaka da gelen seyircimize teşekkür ediyoruz. Taraftarımız kendine yakışına yaptı. Bizi destek verdi. Müsabakayı oynayan sporcularımızı ve teknik kadromuzu tebrik ediyorum. Yönetimimize bize verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Ankaragücü hedefine adım adım gidecektir. Bu yolun sonu şampiyonluk" ifadelerine yer verdi.