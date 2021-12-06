Necati Erkmen: "Bu yolun sonu şampiyonluk" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Necati Erkmen: "Bu yolun sonu şampiyonluk"

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Spor

- Necati Erkmen: "Bu yolun sonu şampiyonluk" Balıkesirspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, "Ankaragücü hedefine adım adım gidecektir.

- Necati Erkmen: "Bu yolun sonu şampiyonluk"

ANKARA - Balıkesirspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Mke Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, "Ankaragücü hedefine adım adım gidecektir. Bu yolun sonu şampiyonluk" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında evinde Balıkesirspor'u 2-0 mağlup eden MKE Ankaragücü'nde müsabaka sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Necati Erkmen, "Mesai saatinin olduğu bir müsabaka da gelen seyircimize teşekkür ediyoruz. Taraftarımız kendine yakışına yaptı. Bizi destek verdi. Müsabakayı oynayan sporcularımızı ve teknik kadromuzu tebrik ediyorum. Yönetimimize bize verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Ankaragücü hedefine adım adım gidecektir. Bu yolun sonu şampiyonluk" ifadelerine yer verdi.

Necati Erkmen: Bu yolun sonu şampiyonluk

Necati Erkmen: Bu yolun sonu şampiyonluk

Necati Erkmen: Bu yolun sonu şampiyonluk

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title