Necati Erkmen: "Ankaragücü yolun sonunda üst lige çıkacaktır" - Haberler Spor
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Necati Erkmen: "Ankaragücü yolun sonunda üst lige çıkacaktır"

Necati Erkmen:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Necati Erkmen, Ankaragücü'nün sezon sonu Süper Lig'e çıkacağını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Mke Ankaragücü Teknik Direktörü Necati Erkmen, Ankaragücü'nün sezon sonu Süper Lig'e çıkacağını söyledi.

Samsunspor deplasmanına lig lideri olarak gelen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Necati Erkmen, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Erkmen, üzücü bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, toparlanmak zorunda olduklarını söyledi.

Üzücü bir mağlubiyet aldıklarının altını çizen Necati Erkmen, "Rakibimizi kutluyorum. Müsabaka ile ilgili 16. haftayı oynadık. Daha önce hakemle ilgili hiç konuşmadık. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. 1. gol öncesi verilen karar ile ilgili yorumu kamuoyuna bırakıyorum. Samsunspor'a başarılar diliyoruz. Bana göre o pozisyonda bir darbe vardı. Hakem taktir hakkını devam ettirmek yönünde kullandı. 111 yıllık bir camiayız. Bugün sporcular mücadelelerini verdiler. 2-0 yenildik. Bizim için yolun sonunda Ankaragücü bir üst lige çıkacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - SAMSUN

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