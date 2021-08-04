NEC Nijmegen, Eintracht Frankfurt'tan Ali Akman'ı bir yıllığına kiraladı
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NEC Nijmegen, Eintracht Frankfurt'tan Ali Akman'ı bir yıllığına kiraladı

NEC Nijmegen, Eintracht Frankfurt'tan Ali Akman'ı bir yıllığına kiraladı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi NEC Nijmegen, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından Ali Akman'ı kiraladı.

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi NEC Nijmegen, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından Ali Akman'ı kiraladı.

NEC Nijmegen Kulübü, 19 yaşındaki Ali Akman'ın bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

Altyapısında yetiştiği Bursaspor'dan geçen sezon ayrılan genç forvet, mart ayında Eintracht Frankfurt ile 2025'e kadar sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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