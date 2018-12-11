Nebula Siber İstihbarat Servisi Nasıl Çalışıyor?

Nebula Bilişim Genel Müdürü Serkan Akcan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Nebula Siber İstihbarat Servisi'nin çalışma sisteminden ve kurumlara verdikleri hizmetlerden bahseden Akcan, şunları söyledi: "Nebula Siber istihbarat servisi, kurumların veri sızdırmaları durumunda bunun tespitini yapan ve kurumlara herhangi bir saldırı gelmeden önce müdahalede bulunan bir şirket."