Nebula Siber İstihbarat Servisi Nasıl Çalışıyor?
Nebula Bilişim Genel Müdürü Serkan Akcan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Nebula Bilişim Genel Müdürü Serkan Akcan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Nebula Siber İstihbarat Servisi'nin çalışma sisteminden ve kurumlara verdikleri hizmetlerden bahseden Akcan, şunları söyledi: "Nebula Siber istihbarat servisi, kurumların veri sızdırmaları durumunda bunun tespitini yapan ve kurumlara herhangi bir saldırı gelmeden önce müdahalede bulunan bir şirket."
Kaynak: Wise.tv