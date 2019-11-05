Nebiyan Doğa Festivali'nin tanıtımı yapıldı

05.11.2019 10:52

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gerçekleştirilecek Nebiyan Doğa Festivali'nin programı belirlendi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ilçedeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, festival hakkında bilgi verdi.

"Karadeniz'in terası" olarak tanımlanan ilçe merkezinin güneyinde, 1224 rakımlı Nebiyan Dağı'nda farklı spor dallarını aynı ortamda sunarak doğaseverleri bir araya getirmeyi hedefledikleri Nebiyan Doğa Festivali'nin ilkini düzenleyeceklerini anlatan Topaloğlu, güzel bir festivale imza atmak istediklerini söyledi.

İlçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Nebiyan Dağı ve çevresinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından daha önce doğa turizm alanı ilan edildiğini dile getiren Topaloğlu, "Nebiyan, boyları 50 metreyi geçen gürgen ağaçları bulunan, suyu, fasulyesi ve kestanesi ile marka olan doğa harikası bir bölge. İlk olan Nebiyan Doğa Festivali'mizde 3 gün 2 gece çadırda konaklamak için herkesi davet ediyorum." dedi.

Topaloğlu, 15 Kasım Cuma günü başlayacak festivalin ilk gününde çadır kamp alanına giriş kayıt ve yerleşme olacağını belirterek, iki ve üçüncü gün ise fotosafari, tahtaralli, zipline, salıncak, paraşüt, off-road gösterilerinden dağ tırmanışına kadar pek çok etkinlik gerçekleştirileceğini kaydetti.

Topaloğlu, festivalin 17 Kasım Pazar günü ödül töreninin ardından son bulacağını ifade etti.

Kaynak: AA