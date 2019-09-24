Nebiyan Doğa Festivali hazırlıkları sürüyor

24.09.2019 13:30

19 Mayıs Belediyesi öncülüğünde 15-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Nebiyan Doğa Festivali için çalışmalar sürüyor.



Festival Komitesinde bulunanlarla bir araya gelen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Festival kapsamındaki yarışmalardan "Tahtarally" yarışması için örnek olarak hazırlanan tahta arabayı test eden Topaloğlu, "Çocukluğumuzun eğlencesi tahta araba için arkadaşlarımız böyle bir yarışma yapalım istedi, çok da güzel oldu. Epey talep var. Komite üyeleri Turgut Koçbıyık, Levent Büyükişler ve Fatih Koçbıyık'a teşekkür ediyorum. Örnek aracı yarışma gününe kadar belediyemizde sergileyeceğiz." dedi.

Festival gerçekleştirmeyi düşündükten sonra Türkiye'nin çeşitli illerinde bisiklet, motokros, ATV, paraşüt, woswos, foto safari gibi yarışmalara katılmış ilçenin evlatlarını bir araya getirdiklerini anlatan Topaloğlu, "Arkadaşlarımız bizlerden daha çok çalışarak bu işe sarıldı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Alnımızın akıyla bu organizasyon çıkacağız inşallah." diye konuştu.

Kasım ayında Nebiyan Dağı'nın ve 19 Mayıs ilçesinin güzelliklerini sergilemek istediklerini vurgulayan Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Festivalimiz kapsamında ödüllü foto safari, tahtarally, Nebiyan fasulyesi tatma, buzağı güzellik, dağ bisikleti yarışmalarının yanı sıra, motokros, ATV, paraşüt, woswos, opera ve bale, off road gösterileri, zipline deneyimi ve Nebiyan Dağı'nın eteklerinde kuracağımız salıncak ile tüm bölgeyi izlemenin keyfini yaşayacaksınız. Herkesi bekliyoruz."

Kaynak: AA