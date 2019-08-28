Nebiyan Dağı'nda doğa festivali düzenlenecek

28.08.2019 16:55

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yer alan ve turizm bölgesi ilan edilen Nebiyan Dağı'nda sonbaharın tüm renklerini görmek ve hazan mevsimini yaşamak isteyenler için doğa festivali düzenlenecek.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezinin 30 kilometre güneyinde bulunan 1224 metre rakımlı Nebiyan Dağı'nın bütün güzelliklerinin dünyaya tanıtılması için ilk kez doğa festivali düzenleyeceklerini söyledi.

Nebiyan Dağı ve yaylasının Türkiye'nin gizli kalmış saklı cennetlerinden biri olduğunu anlatan Topaloğlu, "Nebiyan Dağı ve ormanları doğa, yayla ve spor turizmi açısından önemli potansiyel taşımaktadır. Sonbahar mevsiminde hazan yaprakları yere düşerken içinde barındırdığı renk cümbüşüyle eşsiz manzaranın seyredilmesi, insanlara farklı duygular yaşatıyor. Bu güzellikleri tanıtmak amacıyla festival düzenliyoruz." dedi.

Festival kapsamında doğa yürüyüşleri, foto safari, tahta araba rallisi, oto tırmanma, off road, bisiklet turları, dağcılık, yamaç paraşütü, yürüyüş, atlı binicilik gibi aktiviteler olacağını dile getiren Topaloğlu, Devlet Opera ve Bale sanatçılarının katılımıyla "Doğaya ses ver" adıyla konser ve bale sunumu gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Gece kamp ateşi ile konukların vadiden gökyüzünü ve yıldızları izleme fırsatı bulacaklarına işaret eden Topaloğlu, 15-17 Kasım tarihlerinde düzenlenecek festivalin hazırlıklara başladıklarını bildirdi.

Festivale yerli ve yabancı konukların da davet edileceğini vurgulayan Topaloğlu, "Nebiyan bölgesi bilinmeyen yeni bir turizm destinasyonu. İlçemizin gelişmesinde turizm, lokomotif görevi görecek. İlçemizde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası ile Nebiyan Dağı, uzun deniz sahili ve kumsal ile her türlü turizm aktivitesi için uygun bir ilçeyiz. İlkini gerçekleştireceğimiz festival için Türkiye ve yurt dışındaki bütün turizm işletmelerine tanıtım ve duyuru yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA