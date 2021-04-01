Nebi Gül: "'Değişim iradesinin engellenmesine müsaade etmeyeceğiz"

Eğitim-Bir-Sen Erzincan Şube Başkanı Nebi Gül, pandemi nedeniyle İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) seçimlerinin belirsiz bir tarihe ertelenmesi ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Eğitim-Bir-Sen Erzincan Şube Başkanı Nebi Gül, pandemi nedeniyle İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) seçimlerinin belirsiz bir tarihe ertelenmesi ile ilgili bir açıklamada bulundu.

İLKSAN temsilci seçimlerinde aday olan üyelerinin ortaya koydukları 'değişim iradesinin' engellenmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Gül, "Eğitim-öğretim faaliyetleri devam ediyorken, tarihi önceden belirlenen etkinliklere izin veriliyorken, İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesi bahane edilerek İLKSAN seçimlerinin ertelenmesi, üye iradesinin hiçe sayılması, seçim sandığının şaibeli bir şekilde üyenin önünden kaçırılması anlamına gelmektedir. Yetkisi ve görevi sona eren temsilcilerle genel kurul yapan, bu hukuksuz genel kurulca yeni bir yönetim seçen, bu yönetimin isteğiyle ana statüyü değiştiren İLKSAN ve buna göz yuman Bakanlık, bütün bu hukuksuzlarla yetinmeyip bir de üyenin seçme ve seçilme hakkını gasp etmiştir" dedi.

Dayanak gösterilen İçişleri Bakanlığı genelgesinin, kamu kurum ve kuruluşlarının toplantı ve etkinlikleri hakkında tek bir cümle kurmazken, üyeye hesap verme korkusu içindeki İLKSAN'ın seçimden kaçmak için genelgeyi can simidi olarak kullandığını iddia eden Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hiç kimsenin endişesi olmasın; İLKSAN'ı da, seçim sürecini de kötü yönetenler, bunun sonuçlarıyla eninde sonunda yüzleşecektir. Yargıya taşıdığımız 'seçimden kaçıran ana statü değişiklikleri' de hukuksuzdu. Unutulmasın ki, sandık, üyenin önünden sonsuza kadar kaçırılamaz. Seçim sürecini yönetmekle mükellef olan Milli Eğitim Bakanlığı, üyelerin iradesinin yok sayılmasına fırsat vermemeli; salgın nedeniyle alınan tedbirler gerekçe gösterilerek tehir edilen İLKSAN temsilcilik seçimleri belirsizliğini gidermelidir. Bakanlık, eğitim çalışanlarının haklarının ihlaline seyirci kalmamalı, Sandığın kötü yönetiminin üstünün örtülmesine izin vermemeli; seçim tarihini ivedilikle belirlemeli ve sürecin nasıl işletileceğini kamuoyuna açıklamalıdır." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı