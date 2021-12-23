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Nebati: Yastık altında yaklaşık 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir

Nebati: Yastık altında yaklaşık 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yastık altında tahmini 5 bin ton altının (280 milyar dolar), ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yastık altında tahmini 5 bin ton altının (280 milyar dolar), ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir" dedi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yastık altında tahmini 5 bin ton altının (280 milyar dolar), ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir" dedi. Nebati, yaygın proje bankacılığına ilişkin, "Bankaların kredi tahsisi ve izlemesine ilişkin uluslararası standartlara uygun sistemlerin kurulması, veriye, risk analizine ve bilgiye dayalı kredi kullandırımının sağlanması hedeflenmektedir" değerlendirmesinde bulundu.


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