Nebati, tüketiciye fiyat takibinin yapılmasına fırsat verecek ve en uygun fiyatla ürün bulmasına katkı sağlayacak bir mobil uygulamanın 1 Mart'ta... - Haberler
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Nebati, tüketiciye fiyat takibinin yapılmasına fırsat verecek ve en uygun fiyatla ürün bulmasına katkı sağlayacak bir mobil uygulamanın 1 Mart'ta...

AA, Abdulselam Durdak - Güncel
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Nebati, tüketiciye fiyat takibinin yapılmasına fırsat verecek ve en uygun fiyatla ürün bulmasına katkı sağlayacak bir mobil uygulamanın 1 Mart'ta...

Nebati, tüketiciye fiyat takibinin yapılmasına fırsat verecek ve en uygun fiyatla ürün bulmasına katkı sağlayacak bir mobil uygulamanın 1 Mart'ta kullanıma sunulacağını bildirdi.

Nebati, tüketiciye fiyat takibinin yapılmasına fırsat verecek ve en uygun fiyatla ürün bulmasına katkı sağlayacak bir mobil uygulamanın 1 Mart'ta kullanıma sunulacağını bildirdi

AA / Abdulselam Durdak - Güncel

Mart, Güncel, Haberler

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