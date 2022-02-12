Nebati: (Sisteme kazandırılan altınların) Karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından...
AA, Uğur Aslanhan - Ekonomi
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Nebati: (Sisteme kazandırılan altınların) Karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanılabilecek.
Nebati: (Sisteme kazandırılan altınların) Karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanılabilecek
AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi