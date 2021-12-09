Nebati: "Küresel ekonomi Kovid-19 salgını nedeniyle zor zamanlardan geçiyor"
TBMM Genel Kurulu Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kuruluşlarının 2022 yılı bütçesinin görüşülmesi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması TBMM - Meclis Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kuruluşlarının 2022 yılı bütçelerinin...
Tbmm Genel Kurulu
Hazine Ve Maliye Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kuruluşlarının 2022 yılı bütçesinin görüşülmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması TBMM - Meclis Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kuruluşlarının 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Genel Kurul çalışmalarına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuşma yaptı. (1)