Nebati: "Cari açığın milli gelire oranı noktasında yıl sonunda inşallah müjdeli rakamları hep birlikte görmüş olacağız" - Haberler
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Nebati: "Cari açığın milli gelire oranı noktasında yıl sonunda inşallah müjdeli rakamları hep birlikte görmüş olacağız"

AA - Haberler | Güncel

TBMM Genel Kurulu Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kuruluşlarının 2022 yılı bütçesinin görüşülmesi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması TBMM - Meclis Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kuruluşlarının 2022 yılı bütçelerinin...

Tbmm Genel Kurulu

Hazine Ve Maliye Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kuruluşlarının 2022 yılı bütçesinin görüşülmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması TBMM - Meclis Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kuruluşlarının 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Genel Kurul çalışmalarına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuşma yaptı. (2)

Nebati: Cari açığın milli gelire oranı noktasında yıl sonunda inşallah müjdeli rakamları hep birlikte görmüş olacağız

Nebati: Cari açığın milli gelire oranı noktasında yıl sonunda inşallah müjdeli rakamları hep birlikte görmüş olacağız

Nebati: Cari açığın milli gelire oranı noktasında yıl sonunda inşallah müjdeli rakamları hep birlikte görmüş olacağız

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AA - Son Dakika Haberleri

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