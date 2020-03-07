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Nebati: Bu virüsün üstesinden gelmek zorundayız

ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Bu virüs koronavirüsü değil. Bu virüs, kendini beğenmeme, gurur duymama virüsü. Bu virüsün üstesinden gelmek zorundayız" dedi.

07.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:49
Nebati: Bu virüsün üstesinden gelmek zorundayız

ASKON Kültepe Zirvesi'ne katılan Hazine ve Bakan Yardımcısı , "Bu virüs koronavirüsü değil. Bu virüs, kendini beğenmeme, gurur duymama virüsü. Bu virüsün üstesinden gelmek zorundayız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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