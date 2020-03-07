Nebati: Bu virüsün üstesinden gelmek zorundayız

07.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:49

ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Bu virüs koronavirüsü değil. Bu virüs, kendini beğenmeme, gurur duymama virüsü. Bu virüsün üstesinden gelmek zorundayız" dedi.