Nebati: Bu virüsün üstesinden gelmek zorundayız
ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Bu virüs koronavirüsü değil. Bu virüs, kendini beğenmeme, gurur duymama virüsü. Bu virüsün üstesinden gelmek zorundayız" dedi.
07.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:49
ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Bu virüs koronavirüsü değil. Bu virüs, kendini beğenmeme, gurur duymama virüsü. Bu virüsün üstesinden gelmek zorundayız" dedi.
Kaynak: Dunya.com