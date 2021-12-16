Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücretliyi 19 yıldır enflasyona ezdirmedik, şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üstünde değil, çok üstünde değil, çok çok üstünde yani yüzde 50'lik net bir artış yaptık. Bu tarihi bir artıştır." dedi.

Nebati, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücretin 2022 yılında 4 bin 250 lira net olarak uygulanacağını belirten Nebati, "Asgari ücretliyi 19 yıldır enflasyona ezdirmedik, şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üstünde değil, çok üstünde değil, çok çok üstünde yani yüzde 50'lik net bir artış yaptık. Bu tarihi bir artıştır. Asgari ücreti damga ve gelir vergisinden istisna tutma kararı aldık." diye konuştu.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Nebati, son yıllarda güvenlik korucularının mali haklarına ilişkin önemli adımlar atıldığını, 2002'de 236 lira olan aylık ücretin yüzde 1097 artırılarak 2021 eylül ayında 2 bin 826 liraya yükseltildiğini, aynı dönemdeki enflasyon artışının ise yüzde 549 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Nebati, 2017 yılında yapılan düzenleme ile güvenlik korucularının sosyal güvenlik primlerinin tamamının devlet tarafından karşılandığını kaydetti.

Bakan Nebati, öğretmen atamalarına ilişkin ise "2003-2021 yıllarında toplam 713 bin 625 öğretmen atanmıştır. Bu dönem içerisinde ortalama 20 bin öğretmen ataması gerçekleşmiştir. 2022 yılının ocak ayında 15 bin öğretmen ataması daha yapılacaktır. Bakanlığımız, bütçe imkanları dahilinde öğretmenlerimizi mağdur etmemek için tüm imkanlarını seferber etmiştir." dedi.