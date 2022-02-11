Nebati: 2023'te enflasyon tek haneli olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 24 civarında olduğunu kaydetti. Nebati 2023'te seçime tek haneli enflasyonla gireceklerini ifade etti.Türkiye'de en önemli gündem maddelerinden biri olan enflasyona dair değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon bir süre mevcut seviyelerde devam edecek, yaz aylarında gevşeme bekliyoruz" dedi. Habertürk - Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtlayan Bakan Nebati yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 24 civarında olduğunu, büyüme beklentilerinin ise yüzde 5 olduğunu kaydetti.

Merkez Bankası'nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan katılımcılarla yaptığı ankete göre yıl sonutüketici enflasyonu beklentisi ise yüzde 34,06.

Mayıs 2023'te enflasyonun tek haneye ineceğini kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı, 2023'te seçime enflasyonda tek rakamlı olarak girileceğini söyledi.

Ocak ayı enflasyon oranı yüzde 48,69

Türkiye İstatistik Kurumu tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak ayında yüzde 11,10 artarak yıllık bazda yüzde 48,69'a çıktığını açıklamıştı. Ekonomi uzmanları ile akademisyenlerden oluşan ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) ise kendi çalışmaları ile hesapladığı Ocak ayı enflasyon oranını yüzde 15,52 artışla son bir yıllık artışın yüzde 114,87 olarak gerçekleştiğini açıklamıştı.

"Kurdan etkileniyoruz"

"Biz kurdan etkiliyoruz, kurdaki herhangi bir değişim fiyatlara yansıyor, böyle bir psikoloji var, bunu kabul etmemiz lazım" diyen Nebati "Döviz kurlarındaki fiyatlama bir sonraki adımla yapıldı, spekülatif işlemler yapıldı, yaşanan kur atağı enflasyon üzerinde etkili oldu, bizde temel ayaklar kur ve enflasyondur" şeklinde konuştu.

Bakan yarın açıklayacakları paket ile atacakları adımlarla herkesin iş birliği ile bu psikolojiyi tersine çevirmek gayretinde olduklarını belirtti.

Kur korumalı mevduatta durum

Kur korumalı mevduatta (KKM) dövizden dönüşlerin payının yüzde 49'a yükseldiğini söyleyen Bakan günde ortalama 10 milyar liralık giriş olduğunu söyledi.

KKM ile TCMB'nin net rezervlerinin artmasını beklediklerini belirten Nebati, dün akşam itibarıyla KKM'de 380 milyar TL'ye yaklaşıldığını kaydetti ve gerçek kişiler için ortalama vadenin 100 gün olduğunu belirtti.

"Kura artık müdehale etmiyoruz"

"20 Aralık akşamı hiçbir müdahalede bulunmadık" şeklinde konuşan Bakan Nebati, "(Kur) Sonrasında ufak tefek müdahaleler olmuştur, ancak artık müdahale etmiyoruz, müdahaleye ihtiyaç yok" dedi.

Bakan ayrıca bu yıl turizm gelirlerinde "patlama" beklediklerini kaydetti.

DW/ SSB,ET

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Deutsche Welle - Güncel