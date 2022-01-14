Nebati: 2023'e enflasyonda tek haneyle gireceğiz

Bloomberg'e bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda tek haneyle gireceğini söyledi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonun Ocak'ta pik yapacağını fakat 2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda tek haneyle gireceğini söyledi. Bloomberg'e bir açıklama yapan Nebati dünyadaki gelişmeler, gıda ve enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte enflasyonda mayıs ayından itibaren düşüş yaşanacağını ve sene sonunda da anlamlı bir düşüşün geleceğini belirtti. Nebati "Ben seçime tek haneli enflasyonla gideceğim 2023 Haziran ayında" dedi.

"Biz şu anda aralık ayının kamburunu taşıyoruz" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati "Yazın gerek gıda fiyatlarındaki gevşeme, ki şu an dünyada bir enflasyon da var, bu ikisinin etkisinin azaldığı bir döneme giriyoruz. Enerji ihtiyacımızın azalması, gıda fiyatlarındaki normalleşmeler bizim artık yeni bir patikaya girdiğimizi gösteren en önemli aylar olacak" diye konuştu.

"Kur korumalı mevduattan 300 bin kişi yararlandı"

Merkez Bankası'nın ilk çeyrekte gevşemenin etkisini izleme kararını desteklediğini ifade eden Nebati "Merkez Bankası'nın nasıl karar alacağını bilmiyorum. Benim görüşüm, ocak, şubat ve mart ayını şöyle bir görmemiz lazım" dedi.

Kur korumalı mevduat hesap uygulamasından yaklaşık 300 bin kişinin yararlandığını söyleyen Nebati "Buradan aldığımız miktar dün gece (Çarşamba) itibarıyla 126 milyar lirayı geçti. Şunu gösteriyor; günde ortalama 10 milyar TL sisteme dahil oluyor. Bunun yaklaşık yüzde 15'i DTH'lardan geliyor. TL'den dövize gidecekler artı, dövizden buraya gelenler var, bu çok önemli ve iyi bir para" diye konuştu. Yeni enstrümanların da devreye alınacağını söyleyen Nebati "Bir enstrümanı tam bitirmeden ikincisiyle ilgili açıklama yaptığınız zaman bir kararsızlık olabiliyor" dedi.

DW/ EC, SSB

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