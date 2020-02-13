Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor

13.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:41

Yakın bir dostu ile geldiği alışveriş merkezinde spor kıyafetler içerisinde görüntülenen Çehre, 75 yaşına rağmen güzelliği, şıklığı ve zinde duruşu ile görenlere adete "yıllara meydan okuyor" dedirtti.

Alışveriş merkezinde uzun süre turlayan usta oyuncu, dünyaca ünlü markalardan alışveriş yaparak alışveriş merkezinden ayrıldı.