Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor
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Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor

Türk sinemasının usta oyuncularından Nebahat Çehre geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı

13.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:41
Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor

Yakın bir dostu ile geldiği alışveriş merkezinde kıyafetler içerisinde görüntülenen Çehre, 75 yaşına rağmen güzelliği, şıklığı ve zinde duruşu ile görenlere adete "yıllara meydan okuyor" dedirtti.

Alışveriş merkezinde uzun süre turlayan usta oyuncu, dünyaca ünlü markalardan alışveriş yaparak alışveriş merkezinden ayrıldı.



Kaynak: Snob Magazin

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