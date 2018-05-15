Nebahat Çehre'nin Annesi Vefat Etti
Yeşilçam oyuncusu Nebahat Çehre'nin 95 yaşındaki annesi Fethiye Müzeyyen Nar, hayatını kaybetti.
74 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Nebahat Çehre'nin annesi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla annesinin vefat ettiğini açıkladı.
CENAZESİ BUGÜN KALDIRILACAK
Çehre, "Canım anneme veda" notuyla paylaştığı fotoğrafta, "Acı kaybımız. Canım annem Fethiye Müzeyyen Nar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi bugün (15.05.2018 Salı) ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecektir. Seni hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.
YORUMLAR (11)
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Ben nebahat çehrenin annesi için demiyorum.bazılar hayatı boyunca islamiyetten uzak yaşar hatta islamiyete zarar verir.ölüncede doğru camiye.efendim dua edin. all sana dua.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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allah rahmet eylesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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dünya kurulduğundan bugüne kadar toplum yoldan çıkaranların başında çalgıcılar ve şarkıcılar gelmektedir,birazcık dini bilgisi olanlar onlara aslaa dua okumazlar.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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ölenle ölünmez bu söz doğrudur,ancak ölenler bizden dua bekler hayır bekler hatim bekler hasenat bekler,onlara yapacagımız en büyük iyilik bunlardır.ancak ölen kişi müslüman olarak öldüyse bunların faydasını görebilir,müslüman değilse hiçbir faydası olmaz.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Saygideger oyuncu, usta aktris ve de her haliyle hayrani oldugum kaliteli insan nebahat cehre..Acinizi, kaybinizi sevenleriniz olarak paylasiyor, merhumeye Allah tan rahmet diliyoruz...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır