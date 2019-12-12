Nebahat Çehre'nin alışveriş stili
Türk Sinemasının usta oyuncularından Nebahat Çehre geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı
12.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:37
& ;Tek başına geldiği alışveriş merkezinde spor kıyafetler içerisinde görüntülenen Çehre, 75 yaşına rağmen güzelliği, şıklığı ve zinde duruşu ile görenlere adete "Yıllara meydan okuyor" dedirtti.
Alışveriş merkezinde uzun süre turlayan usta oyuncu, dünyaca ünlü markalardan alışveriş yaparak alışveriş merkezinden ayrıldı.
Kaynak: Snob Magazin
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