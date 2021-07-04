Nebahat Çehre isyan etti! İşte nedeni...
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Nebahat Çehre isyan etti! İşte nedeni...

Nebahat Çehre isyan etti! İşte nedeni...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Nebahat Çehre, Nişantaşı'ndaki bir hastanede üçüncü doz Covid-19 aşısını olduktan sonra çıktığı tatil alışverişinde objektiflere yansıdı. Çehre, tatil beldelerindeki pahalılığa isyan etti. Usta oyuncu, "Avrupa'daki bir emekçi ülkemizde beş yıldızlı otelde kalıyor, bizim insanlarımız bu fırsattan istifade edemiyor. Çok üzülüyorum, fiyatlar çok yüksek" diyerek isyan etti. İşte detaylar...

Bir mağazadan kıyafet bakan usta oyuncu, ara verdiği tatiline devam edeceğini söyleyip, gideceği yeri ise bikinili görüntülenme endişesiyle açıklamaktan kaçındı.

"GİDECEĞİM YERİ SÖYLEMEM"

Basın mensuplarının ayaküstü sorularını yanıtlayan Çehre, "Tatil yaptım geldim, tekrar gideceğim ama şimdi yerini söyleyemem. Neme lazım sonra yakalanabilirim oralarda" diyerek korkusunu dile getirdi.

"BU FİYATLARA KİMSE TATİLE GİDEMEZ"

Çehre, Ege ve Akdeniz'deki tatil bölgelerinde son yıllarda artan pahalılığa isyan edip, yerli turistin zor tatil yapabildiğini dile getirdi. Usta oyuncu, "Belli kesime hitap ediyor her şey... Avrupa'daki bir emekçi ülkemize gelip beş yıldızlı otelde kalıyor ama bizim insanlarımız ondan istifade edemiyor, buna üzülüyorum. Bu kadar parayı verip kim tatile gidecek? Kimse gidemez! İnanılmaz yani..." diyerek dert yandı.

"YAZLIK İHTİYACIM OLMADI"

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde 'En güzel yazlık arkadaşın yazlığı, en güzel tekne arkadaşın teknesi' açıklamasının hatırlatılması sonrası, yazlık yatırımı yapmadığını belirtip, "Tatil beldelerinde arkadaşlarım var. O yüzden yazlık ihtiyacım hiç olmadı. Bu nedenle yazlık yatırımı yapmadım" dedi.

Nebahat Çehre isyan etti! İşte nedeni...
Nebahat Çehre isyan etti! İşte nedeni...

Kaynak: Snob Magazin

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