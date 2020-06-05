Nebahat Çehre 112'den izin alarak sokağa çıktı
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Nebahat Çehre 112'den izin alarak sokağa çıktı

65 yaş sokağa çıkma yasağına takılan 72 yaşındaki ünlü oyuncu Nebahat Çehre özel izinle sokağa çıktığı Nişantaşı'nda görüntülendi.

Nebahat Çehre 112'den izin alarak sokağa çıktı
05.06.2020 23:20 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:23

Oturduğu kafede yüzü maskeli olduğu halde kendisini tanıyan basın mensuplarına "Bravo çocuklar beni nasıl görüp tanıdınız bu halde?" diye seslenerek şaşkınlığını dile getiren Çehre, belindeki fıtık nedeniyle hastaneye gelmek için 112'den izin alarak sokağa çıktığını söyledi. Maskesini ise Selma Ergeç'in hediye ettiğini belirten usta oyuncu "Ben günde beş kilometre yütirüyorum oturduğum sitenin etrafında sanırım o biraz baskı yapmış. Belimde ufak bi fıtık var, ağrı duyunca iğne olmak için hastaneye geldim.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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