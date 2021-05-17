Nebahat Çehre'nin sırrı çözüldü
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Nebahat Çehre'nin sırrı çözüldü

Nebahat Çehre'nin sırrı çözüldü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Usta oyuncu Nebahat Çehre, bir yatak markasının reklam yüzü oldu. Çehre, ilerlemiş yaşına rağmen nasıl zinde kalmayı başardığını açıkladı

Snob Magazin'in haberine göre; İki gün süren reklam çekimi boyunca oldukça zinde görünen Çehre, "Bu durumu güzellik uykuma borçluyum" dedi.

"GÜNDE 7 SAAT UYUYORUM"

Çehre, "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde oldukça stresli günler geçirdik. Evde daha fazla vakit geçirdiğimiz bu günlerde kaliteli bir uykunun önemini de daha iyi kavramış olduk" derken, "Günde 7 saat deliksiz uyku benim için yeterli oluyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Nebahat Çehre'nin sırrı çözüldü
Nebahat Çehre'nin sırrı çözüldü

Kaynak: Snob Magazin

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