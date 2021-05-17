Nebahat Çehre'nin sırrı çözüldü
Usta oyuncu Nebahat Çehre, bir yatak markasının reklam yüzü oldu. Çehre, ilerlemiş yaşına rağmen nasıl zinde kalmayı başardığını açıkladı
Snob Magazin'in haberine göre; İki gün süren reklam çekimi boyunca oldukça zinde görünen Çehre, "Bu durumu güzellik uykuma borçluyum" dedi.
"GÜNDE 7 SAAT UYUYORUM"
Çehre, "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde oldukça stresli günler geçirdik. Evde daha fazla vakit geçirdiğimiz bu günlerde kaliteli bir uykunun önemini de daha iyi kavramış olduk" derken, "Günde 7 saat deliksiz uyku benim için yeterli oluyor" diyerek sözlerini tamamladı.
Kaynak: Snob Magazin