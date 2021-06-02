Nebahat Astekin'e ne oldu? Nebahat Astekin bulundu mu?

Nebahat Astekin kimdir? sorusu Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Nebahat Astekin konusu ele alınıyor. Nebahat Astekin bulundu mu?

Nebahat Astekin'e ne oldu? Nebahat Astekin bulundu mu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

NEBAHAT ASTEKİN KİMDİR?

23 yaşında olan Nebahat Astekin, İstanbul'da yaşıyordu.

NEBAHAT ASTEKİN'E NE OLDU?

Kızlarını aramak için Müge Anlı'ya katılan Nebahat Astekin'in anne ve babası kayıplarıyla ilgili kızlarının hurdacılık yapan kocasını suçluyorlar. Canlı yayına katılan eşi Hakan Astekin ise şu an Tokat'ta olduğunu ve kayıptan haberi olmadığını belirtti.