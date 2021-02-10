Ne zaman emekli olurum? 4/A, 4/B, 4/C emeklik maaşı hesaplama ayrıntıları.
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Ne zaman emekli olurum? 4/A, 4/B, 4/C emeklik maaşı hesaplama ayrıntıları.

10.02.2021 10:38 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:49
Ne zaman emekli olurum? 4/A, 4/B, 4/C emeklik maaşı hesaplama ayrıntıları.

SGK'dan ne zaman emekli olurum işlemleri merak konusu oldu. Özel sektör çalışanları ve kamu çalışanları, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı sistemlerde bulunan prim günlerini hesaplayarak ne zaman emekli olacakları ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyorlar. 2021 Bağ- Kur, Emekli Sandığı ile ne zaman emekli olurum? 4/A, 4/B, 4/B emeklik maaşı hesapla

Ne zaman emekli olurum? 4/A, 4/B, 4/B emeklik maaşı hesaplama ayrıntıları... Uzun yıllar süren çalışma hayatını noktalayacakları ve emekli aylıklarını alacakları tarihi iple çeken milyonlarca vatandaş 'Ne zaman emekli olurum?' sorusuna yanıt arıyor. Herhangi bir devlet dairesine gitmeden internetten online olarak emekliliğiniz için gerekli prim/yaş şartını ve emekli olacağınız tarihi öğrenebilirsiniz. Ne zaman emekli olurum? 2021 Bağ- Kur, Emekli Sandığı ile ne zaman emekli olurum? İşte e-Devlet emeklilik yaşı hesaplama

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM 2021?

Emeklilik şartları ile ilgili tüm detayları ayrıntılı tablo şeklinde hazırladık. Bu tablodan faydalanarak emekli olma durumunuz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. İşte emeklilik hesaplama tablosu:

İşe Başlama Tarihi

Tamamlaması

Gereken Yıl

Tamamlaması Gereken Yıl

Tamamlaması Gereken Prim

08.09.1976 ve daha öncesi

25

Yok

5000

09.09.1976-23.05.1979 arasında

25

44

5000

24.05.1979-23.11.1980 arasında

25

45

5000

24.11.1980-23.05.1982 arasında

25

45

5075

24.05.1982-23.11.1983 arasında

25

47

5150

24.11.1983-23.05.1985 arasında

25

48

5225

24.05.1985-23.11.1986 arasında

25

49

5300

24.11.1986-23.05.1988 arasında

25

50

5375

24.05.1988-23.11.1989 arasında

25

51

5450

24.11.1989-23.05.1991 arasında

25

52

5525

24.05.1991-23.11.1992 arasında

25

53

5600

24.11.1992-23.05.1994 arasında

25

54

5675

24.05.1994-23.11.1995 arasında

25

55

5750

24.11.1995-23.05.1997 arasında

25

56

5825

24.05.1997-23.11.1998 arasında

25

57

5900

24.11.1998-08.09.1999 arasında

25

58

5975

09.09.1999-30.04.2008 arasında

-

59

7000

Kadınlar için (08.09.1999 gününden önce işe girenler)

İşe Başlama Tarihi

Tamamlaması

Gereken Yıl

Tamamlaması Gereken Yıl

Tamamlanması Gereken prim

01.04.1981 öncesi ise

20

Yok

5000

01.04.1981-08.09.1981 arasında

20

38

5000

09.09.1981-23.05.1984 arasında

20

40

5000

24.05.1984-23.05.1985 arasında

20

41

5000

24.05.1985-23.05.1986 arasında

20

42

5075

24.05.1986-23.05.1987 arasında

20

43

5150

24.05.1987-23.05.1988 arasında

20

44

5225

24.05.1988-23.05.1989 arasında

20

45

5300

24.05.1989-23.05.1991 arasında

20

46

5375

24.05.1990-23.05.1991 arasında

20

47

5450

24.05.1991-23.05.1992 arasında

20

48

5525

24.05.1992-23.05.1993 arasında

20

49

5600

24.05.1993-23.05.1994 arasında

20

50

5675

24.05.1994-23.05.1995 arasında

20

51

5750

24.05.1995-23.05.1996 arasında

20

52

5825

24.05.1996-23.05.1997 arasında

20

53

5900

24.05.1997-23.05.1998

20

54

5975

24.05.1998-23.05.1999 arasında

20

55

5975

24.05.1999-08.09.1999 arasında

20

56

5975

09.09.1999-Reformun yürürlük tarihine kadar

Yok

58

7000

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

Çalışma hayatına veda etmeye hazırlanan vatandaşlar emeklilik hesaplama işlemlerine başladılar. Günümüzde merak ettiğimiz konulara kolayca ulaşabiliyoruz. Emeklilik yaşını merak eden emekli adayları PTT'den e-Devlet şifresi aldıktan sonra internetten e-Devlet sitesine TC. kimlik numarası ile giriş yapmaları gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?" (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim) linkine tıkladıktan sonra sigortalı ilk giriş tarihini giriniz. Gerekli işlemlerden sonra sonuca ulaşırsınız.

SGK EMEKLİLİK SORGULAMA

Ne zaman emekli olurum sorusunu merak eden vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumunun ( https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ ) sitesine gerekli bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde doldurduğunuz zaman emekliliğine kaç gün kaldığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu işlem TC ile ne zaman emekli olurum sorusunun da yanıtıdır.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM HİZMET DÖKÜMÜ

Bu hizmeti E-Devlet üzerinde bulunan https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu linkine tıklayarak4A/4B/4C tescil bilgilerinizi, aylık bilgilerinizi ve hizmet dökümünüzü görüntüleyerek barkotlu belge oluşturabilirsiniz.

4A HİZMET DÖKÜMÜ

4A SGK sistemi daha önce SSK'ya bağlı olarak sigortalı çalışan kişileri temsil ederdi. Şu anda bu sistem bir iş yerinde sigortalı olarak çalışıyorsanız SGK 4A sınıfında işlem yapabilirsiniz demektir. Aynı zamanda bu sistem için belirlenmiş haklara da sahip olduğunuz anlamına gelir.

4B HİZMET DÖKÜMÜ

4B Hizmet dökümüne kayıtlı çalışanlar eski adı ile BAĞ-KUR olarak bilinir. 4B grubu çalışanları kariyer meslekleler dışında kalan, kadroları kapsamaktadır. Örneğin bunları diyecek olursak; mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi gibi meslekleri kapsar.

4C HİZMET DÖKÜMÜ

4C Grubuna kayıtlı çalışanlar daha önceleri Emekli Sandığı'na bağlı çalışanlar olarak bilinirdi. 4C çalışanları bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğundan Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın, Bakanlar kurulunca karar verilen görevde, belirtilen ücret ve adet sınırı içinde sözleşme ile çalıştırılan kişileri kapsamaktadır.

Kimler 4/a statüsünde sigortalı olabilir?

Bir hizmet sözleşmesi ile, bir yahut birden fazla işverenin yanında çalıştırılanlar, 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendi (SSK) kapsamında sigortalı sayılırlar.

Kimler 4/b statüsünde sigortalı olabilir?

Kanuna göre, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; Kendi işyeri olan avukat, doktor, mimar gibi ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, şirket ortakları, tarımsal faaliyette bulunan çiftçiler, eski adıyla Bağkur yeni adıyla 4/b kapsamında sigortalı sayılmaktadır.

Kimler 4/c statüsünde sigortalı olabilir?

Kamu idarelerinde; 4/a'lı (SSK) olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/a (SSK) kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, 4/A ve 4/B'li olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/a kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86. maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar, 4/c'li sigortalı sayılmaktadır. Hesaplama aracımızla SSK emeklilik sorgulama işlemi kolayca yapılabilmektedir.

SGK emeklilik işlemlerinde 1 yıl kaç gün olarak sayılır?

Normalde bir yıl 365 gün olduğu halde, uygulamada her ay 30 tam gün olarak dikkate alındığından, 1 yıl da 360 gün olarak dikkate alınır.

Emeklilik yaşı nasıl belirlenir?

Şartlar, ülkeden ülkeye değişiklikler gösterir. Birçok ülkede kadınlar er­keklere göre daha erken yaşta emekli olurlar. 1986'da İngiltere, Avustralya, Belçika ve Yunanistan'da emeklilik yaşı kadınlar için 55, erkekler için 60 olarak belirlenmiştir. Türkiye'de ise yaş devlet tarafından farklı statülere ve farklı koşullara göre kanunla belirlenmektedir. 8 Eylül 1999 tarihine kadar, kadınlar 38 erkekler ise 43 yaşında aylığa bağlanabiliyorlardı. O tarihten sonra koşullar ağırlaştırıldıkça, yaş ve prim ödeme gün sayısı da yükseltildi. Kademeli olarak yükseltilen emeklilik yaşı, 1 Ocak 2048 tarihi itibariyle 65 olarak uygulanacak. Değişik durumlar için farklı şartlar bulunduğundan durumunuza özel olan şartları yukarıdaki hesaplama aracı yardımıyla tespit edebilirsiniz.

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