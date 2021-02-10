Ne zaman emekli olurum? 4/A, 4/B, 4/C emeklik maaşı hesaplama ayrıntıları.
SGK'dan ne zaman emekli olurum işlemleri merak konusu oldu. Özel sektör çalışanları ve kamu çalışanları, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı sistemlerde bulunan prim günlerini hesaplayarak ne zaman emekli olacakları ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyorlar. 2021 Bağ- Kur, Emekli Sandığı ile ne zaman emekli olurum? 4/A, 4/B, 4/B emeklik maaşı hesapla
Ne zaman emekli olurum? 4/A, 4/B, 4/B emeklik maaşı hesaplama ayrıntıları... Uzun yıllar süren çalışma hayatını noktalayacakları ve emekli aylıklarını alacakları tarihi iple çeken milyonlarca vatandaş 'Ne zaman emekli olurum?' sorusuna yanıt arıyor. Herhangi bir devlet dairesine gitmeden internetten online olarak emekliliğiniz için gerekli prim/yaş şartını ve emekli olacağınız tarihi öğrenebilirsiniz. Ne zaman emekli olurum? 2021 Bağ- Kur, Emekli Sandığı ile ne zaman emekli olurum? İşte e-Devlet emeklilik yaşı hesaplama
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM 2021?
Emeklilik şartları ile ilgili tüm detayları ayrıntılı tablo şeklinde hazırladık. Bu tablodan faydalanarak emekli olma durumunuz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. İşte emeklilik hesaplama tablosu:
İşe Başlama Tarihi
Tamamlaması
Gereken Yıl
Tamamlaması Gereken Yıl
Tamamlaması Gereken Prim
08.09.1976 ve daha öncesi
25
Yok
5000
09.09.1976-23.05.1979 arasında
25
44
5000
24.05.1979-23.11.1980 arasında
25
45
5000
24.11.1980-23.05.1982 arasında
25
45
5075
24.05.1982-23.11.1983 arasında
25
47
5150
24.11.1983-23.05.1985 arasında
25
48
5225
24.05.1985-23.11.1986 arasında
25
49
5300
24.11.1986-23.05.1988 arasında
25
50
5375
24.05.1988-23.11.1989 arasında
25
51
5450
24.11.1989-23.05.1991 arasında
25
52
5525
24.05.1991-23.11.1992 arasında
25
53
5600
24.11.1992-23.05.1994 arasında
25
54
5675
24.05.1994-23.11.1995 arasında
25
55
5750
24.11.1995-23.05.1997 arasında
25
56
5825
24.05.1997-23.11.1998 arasında
25
57
5900
24.11.1998-08.09.1999 arasında
25
58
5975
09.09.1999-30.04.2008 arasında
-
59
7000
Kadınlar için (08.09.1999 gününden önce işe girenler)
İşe Başlama Tarihi
Tamamlaması
Gereken Yıl
Tamamlaması Gereken Yıl
Tamamlanması Gereken prim
01.04.1981 öncesi ise
20
Yok
5000
01.04.1981-08.09.1981 arasında
20
38
5000
09.09.1981-23.05.1984 arasında
20
40
5000
24.05.1984-23.05.1985 arasında
20
41
5000
24.05.1985-23.05.1986 arasında
20
42
5075
24.05.1986-23.05.1987 arasında
20
43
5150
24.05.1987-23.05.1988 arasında
20
44
5225
24.05.1988-23.05.1989 arasında
20
45
5300
24.05.1989-23.05.1991 arasında
20
46
5375
24.05.1990-23.05.1991 arasında
20
47
5450
24.05.1991-23.05.1992 arasında
20
48
5525
24.05.1992-23.05.1993 arasında
20
49
5600
24.05.1993-23.05.1994 arasında
20
50
5675
24.05.1994-23.05.1995 arasında
20
51
5750
24.05.1995-23.05.1996 arasında
20
52
5825
24.05.1996-23.05.1997 arasında
20
53
5900
24.05.1997-23.05.1998
20
54
5975
24.05.1998-23.05.1999 arasında
20
55
5975
24.05.1999-08.09.1999 arasında
20
56
5975
09.09.1999-Reformun yürürlük tarihine kadar
Yok
58
7000
EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA
Çalışma hayatına veda etmeye hazırlanan vatandaşlar emeklilik hesaplama işlemlerine başladılar. Günümüzde merak ettiğimiz konulara kolayca ulaşabiliyoruz. Emeklilik yaşını merak eden emekli adayları PTT'den e-Devlet şifresi aldıktan sonra internetten e-Devlet sitesine TC. kimlik numarası ile giriş yapmaları gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?" (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim) linkine tıkladıktan sonra sigortalı ilk giriş tarihini giriniz. Gerekli işlemlerden sonra sonuca ulaşırsınız.
SGK EMEKLİLİK SORGULAMA
Ne zaman emekli olurum sorusunu merak eden vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumunun ( https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ ) sitesine gerekli bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde doldurduğunuz zaman emekliliğine kaç gün kaldığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu işlem TC ile ne zaman emekli olurum sorusunun da yanıtıdır.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM HİZMET DÖKÜMÜ
Bu hizmeti E-Devlet üzerinde bulunan https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu linkine tıklayarak4A/4B/4C tescil bilgilerinizi, aylık bilgilerinizi ve hizmet dökümünüzü görüntüleyerek barkotlu belge oluşturabilirsiniz.
4A HİZMET DÖKÜMÜ
4A SGK sistemi daha önce SSK'ya bağlı olarak sigortalı çalışan kişileri temsil ederdi. Şu anda bu sistem bir iş yerinde sigortalı olarak çalışıyorsanız SGK 4A sınıfında işlem yapabilirsiniz demektir. Aynı zamanda bu sistem için belirlenmiş haklara da sahip olduğunuz anlamına gelir.
4B HİZMET DÖKÜMÜ
4B Hizmet dökümüne kayıtlı çalışanlar eski adı ile BAĞ-KUR olarak bilinir. 4B grubu çalışanları kariyer meslekleler dışında kalan, kadroları kapsamaktadır. Örneğin bunları diyecek olursak; mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi gibi meslekleri kapsar.
4C HİZMET DÖKÜMÜ
4C Grubuna kayıtlı çalışanlar daha önceleri Emekli Sandığı'na bağlı çalışanlar olarak bilinirdi. 4C çalışanları bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğundan Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın, Bakanlar kurulunca karar verilen görevde, belirtilen ücret ve adet sınırı içinde sözleşme ile çalıştırılan kişileri kapsamaktadır.
Kimler 4/a statüsünde sigortalı olabilir?
Bir hizmet sözleşmesi ile, bir yahut birden fazla işverenin yanında çalıştırılanlar, 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendi (SSK) kapsamında sigortalı sayılırlar.
Kimler 4/b statüsünde sigortalı olabilir?
Kanuna göre, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; Kendi işyeri olan avukat, doktor, mimar gibi ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, şirket ortakları, tarımsal faaliyette bulunan çiftçiler, eski adıyla Bağkur yeni adıyla 4/b kapsamında sigortalı sayılmaktadır.
Kimler 4/c statüsünde sigortalı olabilir?
Kamu idarelerinde; 4/a'lı (SSK) olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/a (SSK) kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, 4/A ve 4/B'li olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/a kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86. maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar, 4/c'li sigortalı sayılmaktadır. Hesaplama aracımızla SSK emeklilik sorgulama işlemi kolayca yapılabilmektedir.
SGK emeklilik işlemlerinde 1 yıl kaç gün olarak sayılır?
Normalde bir yıl 365 gün olduğu halde, uygulamada her ay 30 tam gün olarak dikkate alındığından, 1 yıl da 360 gün olarak dikkate alınır.
Emeklilik yaşı nasıl belirlenir?
Şartlar, ülkeden ülkeye değişiklikler gösterir. Birçok ülkede kadınlar erkeklere göre daha erken yaşta emekli olurlar. 1986'da İngiltere, Avustralya, Belçika ve Yunanistan'da emeklilik yaşı kadınlar için 55, erkekler için 60 olarak belirlenmiştir. Türkiye'de ise yaş devlet tarafından farklı statülere ve farklı koşullara göre kanunla belirlenmektedir. 8 Eylül 1999 tarihine kadar, kadınlar 38 erkekler ise 43 yaşında aylığa bağlanabiliyorlardı. O tarihten sonra koşullar ağırlaştırıldıkça, yaş ve prim ödeme gün sayısı da yükseltildi. Kademeli olarak yükseltilen emeklilik yaşı, 1 Ocak 2048 tarihi itibariyle 65 olarak uygulanacak. Değişik durumlar için farklı şartlar bulunduğundan durumunuza özel olan şartları yukarıdaki hesaplama aracı yardımıyla tespit edebilirsiniz.